Milliardenschaden für Industrie : Der dramatische Chipmangel und seine Folgen

Mikrochips sind derzeit knapp. In Deutschland wissen sich Hersteller wie Volkswagen nur mit Kurzarbeit zu helfen. Und auch andere Branchen leiden. Der Schaden geht in die Milliarden. Wer trägt die Schuld an der Misere?

Sie sind überall. In Smartphones und Kaffeemaschinen, in Autos und Spielkonsolen, in Notebooks und Staubsaugern: Ein Elektronikgerät ohne Chips gibt es fast nicht mehr. Entsprechend groß und breit gestreut ist die Nachfrage.

Waren Chips früher eine Domäne der Computerindustrie, haben sie sich längst von ihr emanzipiert. Oder, anders betrachtet: Heute ist jedes Elektronikprodukt ein kleiner Computer – dank der winzigen Halbleiterplättchen mit ihren integrierten Schaltungen, auf denen viele Milliarden Transistoren sitzen.

Das sind gute Aussichten für eine Industrie, die sich selbst im Corona-Jahr keine Sorgen um ihre Zukunft machen muss. Den durch die Pandemie ausgelösten Wirtschaftsabschwung kennt die Branche allenfalls vom Hörensagen. 439 Milliarden Dollar setzten ihre Unternehmen 2020 um, 6,5 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

Diese Zahlen blenden jedoch die Dramatik aus, die auf dem Markt derzeit herrscht. Ein akuter Chipmangel bringt die Produktion der Automobilindustrie durcheinander. Erst vor wenigen Tagen äußerte Amerikas größter Autohersteller General Motors die Befürchtung, der Mangel an Halbleitern könnte den Gewinn in diesem Jahr um bis zu 2 Milliarden Dollar schmälern. In Deutschland wissen sich Hersteller wie Volkswagen nur mit Kurzarbeit zu helfen. Analysten erwarten, dass wegen fehlender Elektronikkomponenten in diesem Jahr einige Millionen Fahrzeuge weniger produziert werden als geplant.

Ein Schaden im zweistelligen Milliardenbereich

Es wird also teuer für die Autoindustrie. Der Schaden dürfte im mittleren zweistelligen Milliardenbereich liegen. In solchen Fällen bleibt die Suche nach den Schuldigen nicht aus. Sie gestaltet sich kompliziert, die Beteiligten schieben sich gegenseitig den Schwarzen Peter zu. Die Automanager kommen dabei kaum am Vorwurf vorbei, im Zuge der Corona-Krise den eigenen Wagen falsch gesteuert zu haben.

Nach dem Bremsmanöver wegen der schwachen Nachfrage im ersten Lockdown gaben sie zu spät Gas, als das Kundeninteresse wieder wuchs. In der Chipindustrie aber sind die Zyklen länger als bei den traditionellen Autozulieferern: Hier dauert es schon mal ein, zwei oder sogar drei Quartale, bis die Hersteller ihre Produktion an eine steigende Nachfrage anpassen können. Und nach dem Ausstieg der Autoindustrie hatte es nicht lange gedauert, bis andere in die Nachfragebresche sprangen. Apple, Huawei oder Sony nahmen gerne, was GM oder VW liegen ließen.

Fehler, zumal wenn sie so viel kosten, bedingen des Öfteren personelle Konsequenzen. Doch bislang gibt es keine Hinweise darauf, dass Automanager den Kopf hinhalten müssen. Stattdessen wurden Aktionen seitens der Berliner Politik bekannt, die äußerst überraschend anmuten. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) wandte sich an seine Amtskollegin Wang Mei-ha in Taipeh, obwohl die Bundesrepublik wegen China keine diplomatischen Beziehungen zu Taiwan unterhält. Er wäre erfreut, wenn sie sich der Sache annehmen und bei TSMC die Wichtigkeit zusätzlicher Halbleiterkapazitäten für die deutsche Autoindustrie betonen könnte, schrieb er in einem Brief. TSMC ist der größte Auftragsfertiger der Welt.

Kaum mehr als kurzfristiger Aktionismus

Auch Japan und die Vereinigten Staaten wandten sich diesbezüglich an Taiwan. Das macht die Angelegenheit argumentativ nicht besser. Zum einen politisch: Auf der Insel kam es bei Kritikern nicht gut an, dass sich Berlin zwar als Bittsteller präsentiert, nicht aber – diplomatisch gesehen – als „Freund“. Zum anderen ökonomisch: Warum sollte ein Unternehmen wie TSMC, das ohnehin an der Kapazitätsgrenze arbeitet, nicht selbst entscheiden, wen es beliefert? Wird die Autoindustrie bevorzugt, leidet eine andere Branche, und dies auf politisches Geheiß.

Einen solch kurzfristigen Aktionismus hätte man in Europa vermeiden können und müssen. Lange stand die Chipindustrie auf dem Kontinent kaum im Fokus der Politik. Und das hatte wohl auch damit zu tun, dass sie international nicht einmal 10 Prozent der globalen Branchenumsätze repräsentiert. Nun auf einmal wird eine Welle der Unterstützung losgetreten, mit gehöriger Verspätung und mit Milliardensummen. Warum jetzt? Wegen der Autoindustrie?

Es ist ohnehin ein ungleicher Kampf, darauf haben europäische Branchenvertreter in Berlin und Brüssel seit Jahren hingewiesen. Die Konkurrenten in Asien und in Amerika profitieren selbst von massiven Unterstützungen ihrer jeweiligen Regierungen, sei es durch direkte Subventionen, sei es durch indirekte Förderung.

Sie sind allein schon dadurch hiesigen Wettbewerbern voraus. Dies könnte der Bundeswirtschaftsminister thematisieren, statt Bittbriefe nach Taiwan zu schicken. Denn an einem besteht kein Zweifel: Die Chipindustrie gehört im 21. Jahrhundert zu den wichtigsten Branchen überhaupt. Wer dort nicht (mit-)führt, verliert.