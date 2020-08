Chinesischer Tech-Konzern : Huawei entwickelt eine eigene Suchmaschine

Wer in Künstlicher Intelligenz (KI) promoviert hat oder in einem angrenzenden wissenschaftlichen Gebiet, kann sich in Amsterdam jetzt um eine Traumstelle bewerben. Genauer: um eine Stelle im „Träume-Labor“, dem „Dreams Lab“. Die Freie Universität (VU) in Amsterdam hat dazu eine Ausschreibung für „enthusiastische Postdoktoranden“ veröffentlicht. Das Projekt dreht sich um Technologien für modernste Internetsuchmaschinen. Es geht um KI und Spracherkennung, um neue Wege der Datenanalysen und Datenaufbereitung, es geht um Techniken von morgen – zu erforschen von der VU und der Universität von Amsterdam (UvA).

Das Pikante daran ist: Die Hochschulen haben sich mit einem sehr finanzstarken Industriepartner zusammengetan, und zwar nicht mit irgendeinem: Die Universitäten setzen auf Huawei, jenen chinesischen Großkonzern, der in weiten Teilen der westlichen Welt unter Verdacht steht, Peking digitale Daten für die Spionagearbeit zuzuschanzen. Huawei bestreitet diese Vorwürfe und spult seine milliardenschweren Entwicklungsprojekte ab.