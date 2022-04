Moderne Waffentechnik : Hyperschallgleiter made in China

Für die Vereinigten Staaten sei es ein „Sputnik-Moment“ gewesen, was sich am 27. Juli des vergangenen Jahres im Weltraum ereignete, sagte Mark Milley, der Vorsitzende der Vereinigten Staatschefs des amerikanischen Militärs. An diesem Tag startete Chinas Volksbefreiungsarmee eine Trägerrakete vom Typ „Langer Marsch“, die auf ihrer Spitze einem Zeitungsbericht zufolge ein „Hypersonic Glide Vehicle“ trug, ein atomwaffentragfähiges Gleitfahrzeug. Es war der 78. Test einer „Langer Marsch“-Rakete, doch in der offiziellen Statistik tauchte er nicht auf – aus gutem Grund: Das Hyperschallgleitfahrzeug löste sich demnach hoch über der Erdoberfläche, flog einmal um den Planeten und schlug mit nur etwa 30 Kilometer Abweichung vom geplanten Ziel in China ein. „Eine technische Meisterleistung, die so noch von keinem anderen Land demonstriert wurde“, urteilte später Torben Schütz, Sicherheitsexperte der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin.

„Sputnik-Momente“ werden in Anlehnung an den Erfolg der Sowjetunion im Jahr 1957, als erstes Land einen Satelliten in die Umlaufbahn zu schießen, solche Ereignisse genannt, die im politischen Westen Alarmstimmung auslösen. Also zum Beispiel, wenn ein Land des politischen Ostens wie im Fall des Hyperschallgleiters eine technologische Überlegenheit demonstriert, die kaum ein Geheimdienst so vorausgesehen hat – oder mit seinen Warnungen von der eigenen Regierung ignoriert worden ist, wie dies in den USA den Anschein hat.

Hyperschallwaffen fliegen mit ungefähr 1700 Metern pro Sekunde, der fünffachen Schallgeschwindigkeit. Während sie aus der Atmosphäre ohne Raketenantrieb auf ihr Ziel zugleiten, kann ihre Richtung gesteuert werden, was für jede Raketenabwehr ein Albtraum-Szenario darstellt, weil die Flugbahn im Gegensatz zu herkömmlichen Interkontinentalraketen kaum ausrechenbar ist.

Haben sich die Kräfteverhältnisse in der Welt damit schon verschoben? Ist Chinas Militär in der Lage, den Schutzschild gegen Atomraketen zu überwinden, an dem die USA arbeiten, und ganze amerikanische Metropolen an den Küsten des Landes dem Erdboden gleichzumachen? Daran hegen viele Beobachter Zweifel. Um eine Atomrakete ans Ziel zu bringen, seien Hyperschallgleiter zu „umständlich und exotisch“, sagte der chinesische Rüstungsexperte Zhao Tong der F.A.Z., der für die amerikanische Denkfabrik Carnegie Endowment for International Peace Chinas Nuklearwaffenprogramm beobachtet. Die Regierung in Peking hat den Bericht über den Hyperschallgleiter dementiert. Dabei handele es sich keineswegs um eine Waffe.