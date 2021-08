3 Stunden pro Woche für Kinder : China schränkt Zugang zu Computerspielen weiter ein

Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr und an Samstagen und Sonntagen jeweils eine Stunde: Das sind die Zeiträume, in denen Chinas Jugend künftig Videogames spielen darf. Das berichtet die staatliche Nachrichtenagentur.

Minderjährige in China dürfen künftig nur noch drei Stunden pro Woche mit Online-Spielen verbringen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua am Montag berichtete, haben die Behörden neue Regeln eingeführt, wonach unter 18-Jährige nur noch am Freitagabend zwischen 20 und 21 Uhr, an Samstagen, Sonntagen sowie an Feiertagen für jeweils eine Stunde spielen dürfen. Zu allen anderen Zeiten soll es Unternehmen untersagt werden, Spiele anzubieten.

Entsprechende Überprüfungen würden intensiviert, hieß es. Die Unternehmen müssen zudem sicherstellen, dass sich Spieler mit ihrem richtigen Namen anmelden.

„Geistiges Opium“

Weil es in China Bedenken gibt, dass Jugendliche durch zu viel Zeit mit Online-Spielen eine Sucht entwickeln könnten, mussten Anbieter schon zuvor ihre Dienste streng regulieren. Zuletzt waren pro Tag eineinhalb Stunden erlaubt, an Feiertagen durfte drei Stunden gespielt werden. In einer staatlichen Publikation waren Videospiele vor einigen Wochen als „geistiges Opium“ für Chinas Jugend bezeichnet worden.

Die neuen Regeln fallen in eine Zeit, in der die Aufseher die Daumenschrauben im gesamten Technologiesektor anziehen. Insidern zufolge will die Regierung in Peking auch die Börsengänge von chinesischen Technologiefirmen in den USA drastisch einschränken. Die Aktienkurse vieler Unternehmen sind deshalb stark gesunken.