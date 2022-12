Industrie in China : Das Reich der Roboter

In China kommen industrielle Revolutionen bisweilen verniedlicht daher. In seiner Fabrik in der östlichen Hafenstadt Qingdao, in der manches Herrenhaus noch an die deutschen Kolonisatoren vom Anfang des 20. Jahrhunderts erinnert, zeigt der Haushaltsgerätehersteller Haier seine angeblich bald voll automatisierte Fabrik: Ein Klick und der Kunde wählt Pink als Farbe seiner neuen Waschmaschine. Auf der wird der Namensschriftzug hinzugefügt, das Familienfoto, dann ist das Gerät fertig personalisiert. Ein Roboterarm aus Fächern greift sich die bestellten Teile und baut die Waschmaschine zusammen – in 50 verschiedenen Varianten.

Hendrik Ankenbrand Wirtschaftskorrespondent für China mit Sitz in Schanghai. Folgen Ich folge

So schnell geht das, dass kein Mensch mitkommt. Für das Testen von Wasserablauf und Schleudern des fertigen Geräts braucht der Roboter vier Minuten – sechs Minuten schneller als per Handarbeit, die in früheren Zeiten von drei Mitarbeitern verrichtet worden sei, behauptet Haier. Dessen Waschmaschinen bekommen in Deutschland nicht nur gute Testnoten. Sie sind auch viel günstiger als die meisten Konkurrenzprodukte. Da ist es nicht übertrieben, wenn das Staatsfernsehen einen dreistündigen Livestream der nahezu menschenleeren Fertigungsstraße in der Fabrik in Qingdao mit den Worten „Gezeiten des Wandels“ übertitelt.

China hat schon viele abgehängt

Tatsächlich verändert die „Industrielle Revolution 4.0“, als die das Ersetzen von Mensch durch Maschine in der Produktion bezeichnet wird, kein Land so sehr wie China. Bereits im vergangenen Jahr wurden im Reich der Mitte so viele Industrieroboter verkauft wie im Rest der Welt zusammen. Doch während schon länger bekannt ist, dass China bei der Automatisierung seiner Wirtschaft schnell aufholt gegenüber Hochlohnländern wie Deutschland und Japan, belegen neue Daten: Viele große westliche Wirtschaftsnationen hat die Volksrepublik bereits abgehängt.

So kommen nach einem am Montag veröffentlichten Bericht der International Federation of Robotics (IFR) im Reich der Mitte bereits heute 322 Roboter auf 10.000 Beschäftigte. In den USA, der größten Volkswirtschaft der Welt, sind es mit 274 Robotern deutlich weniger.

Dass China künftig nicht mehr darauf setzen kann, seine Exportgüter von Hunderten Millionen Wanderarbeitern an den Fabrikbändern fertigen zu lassen, davor warnen Bevölkerungsforscher bereits seit vielen Jahren. Für sie ist es sehr wahrscheinlich, dass entgegen der offiziellen Statistik die chinesische Gesellschaft bereits heute schrumpft. Im kommenden Jahr wird Indien zum bevölkerungsreichsten Land der Welt, während in China durch die rapide Überalterung die Arbeiter auszugehen drohen.

An ihrer Stelle sollen die Roboter die geringe Produktivität steigern, deren Wachstum seit Jahren zudem sinkt. Noch stehen in den Fabriken des Spitzenreiters Südkorea dreimal so viele Roboter pro 10.000 Arbeiter wie in China. Doch bereits jetzt liegt die Werkbank der Welt in der Automatisierungsrangliste auf Platz 5 hinter dem Zwergstaat Singapur, Japan und Deutschland.

Das Wachstum ist real

Die hohen Roboterzahlen aus der Volksrepublik wirkten deshalb auch nur auf den ersten Blick überraschend, sagt Georg Stieler, der als Unternehmensberater den chinesischen Automatisierungsprozess seit 10 Jahren verfolgt: „Von den Lockdowns in diesem Jahr abgesehen, ist China ein extrem starker Fertigungsstandort.“ Zwar hätten viele chinesische Unternehmen in den vergangenen 2 Jahren auch deshalb so viele Roboter bestellt, weil sie nicht gewusst hätten, wann diese geliefert werden in der Folge eines weltweiten Mangels an Halbleitern. Nach Aussage einiger Hersteller werde der Absatz in China im kommenden Jahr möglicherweise etwas zurückgehen. „Doch die Zahlen der vier größten Roboterbauer der Welt und auch die Daten, die wir von einheimischen Herstellern haben, zeigen: Das Wachstum ist real und hat bis ins dritte Quartal 2022 angehalten.“