Chatsperre : WhatsApp führt neue Sicherheitsfunktion ein

Aktualisiert am

Der Messenger Whatsapp will private Chats künftig besser schützen. Dafür sollen Nutzer bald bestimmte Nachrichten durch eine zusätzliche Sicherheitsfunktion sperren können.

Wer sein Handy ab und zu mal mit Familienmitgliedern teilt oder an Kollegen ausleiht, hat künftig eine neue Möglichkeit, private Nachrichten über den Messenger WhatsApp zu schützen. Wie der Dienst in einem Blogbeitrag ankündigte, führt WhatsApp eine neue Funktion namens „Chatsperre“ ein.

Nutzer können so ausgewählte Chats in einen eigenen Ordner verschieben, auf den sie dann nur noch mit Hilfe des Gerätepassworts oder mit biometrischen Daten wie dem Fingerabdruck zugreifen können. Der Inhalt des Chats wird außerdem automatisch in den Benachrichtigungen ausgeblendet.

So könnten andere, die das Telefon aus verschiedenen Gründen in den Händen halten könnten, potentiell unangenehme oder geheime Nachrichten nicht mehr auf dem Bildschirm sehen, argumentiert WhatsApp . Nutzer können einen Chat sperren, indem sie auf den Namen des Kontakts oder der Gruppe tippen und die Option „Sperren“ antippen.

Öffnen lassen sich solche gesperrten Chats wieder, indem der Posteingang langsam nach unten gezogen wird. Daraufhin müssen Nutzer abermals das Gerätepasswort eingeben oder den biometrischen Scan nutzen.

In den kommenden Monaten plant WhatsApp, weitere Funktionen hinzuzufügen. Angedacht ist etwa, das Sperren für Begleitgeräte zu ermöglichen, oder das Erstellen eines selbstdefinierten Passworts für die Chats, damit sie durch ein anderes Passwort als das für das Telefon verwendete gesichert werden.

Die neue Funktion ist allerdings nicht sofort für alle verfügbar. Wie bei dem Dienst üblich schaltet die Funktion erst nach und nach für alle Nutzer frei.