Herr Professor Meinel, Künstliche Intelligenz steht gerade ständig in den Schlagzeilen. Durch ChatGPT haben Millionen Menschen rund um den Globus erstmals diese Technologie wirklich erlebt. Nun hat das dahinterstehende Unternehmen die nächste Version na­mens GPT-4 vorgestellt, die noch kompetenter sein soll. Was kommt da auf uns zu?

Also das sind wirklich bewegende Zeiten, was da passiert, und ich sage das als je­mand, der schon etwas älter ist. Wir befinden uns im dritten großen KI-Zyklus. Der erste begann in den Fünfzigerjahren, als das mit den Rechnern losging. Damals hatten sich Science-Fiction-Autoren überlegt, was daraus folgt, wenn die Maschinen anfangen zu denken und zu handeln wie Menschen. In den Achtzigerjahren gab es dann einen Hype, der getragen wurde von der Idee, dass wir Entscheidungen auf Ba­sis bestimmter Regeln treffen, und bringt man den Computern diese Regeln bei, dann würden die wie wir entscheiden. Wir wissen alle, das hat nicht weit getragen, ein paar sehr eng spezialisierte sogenannte Expertensysteme sind entstanden. Seit den 2010er-Jahren aber sind wir auf einem ganz anderen Weg vorangekommen, der keine Regeln vorgibt, sondern die Maschinen einfach selbst lernen lässt aus riesigen Datenmengen.

Und das funktioniert offensichtlich ziem­lich erfolgreich.

Das konnte erst in unseren Tagen funktionieren, weil es inzwischen so unendlich viele elektronische Daten gibt, die man den Maschinen zum Lernen vorlegen kann. Das KI-Modell GPT-4 ist gerade veröffentlich worden, und die Ziffer 4 zeigt an, dass es schon mehrere Vorgängerversionen gab, diese KI-Modelle also grundsätzlich schon eine Weile in der Welt sind. Die massenhafte Beachtung hat die Nutzeroberfläche ChatGPT ausgelöst, mit der sich Anwender mit GPT wirklich unterhalten können, in grammatikalisch sehr ordentlicher Sprache. ChatGPT hat nicht immer recht, aber im­merhin. Ich war neulich in New York, dort wurde ChatGPT wegen seiner be­mer­kenswerten Fähigkeit, für Schüler Hausaufgaben zu erledigen, an staat­lichen Schulen verboten. Ich frage mich nur, wie man das Verbot kontrollieren kann, weil doch die Schüler überall Zu­gang zu ihren Smartphones und Computern haben. Das ist sicher nicht der rich­tige Umgang mit solchen neuen herausfordernden Entwicklungen.

Sie haben gerade gesagt, das Programm hat nicht immer recht – das ist ja auch bei uns Menschen so, wir irren ebenfalls immer wieder. Was ist denn der Unterschied zwischen den Antworten, die dieses Programm geben kann, und denen, die wir Ihnen geben können?

Also, die Antworten des Programms kommen sprachlich beeindruckend ge­schliffen daher, wenn man bedenkt, dass ChatGPT überhaupt nicht versteht, wo­von es spricht.

Wie meinen Sie das?

Die Antworten – die Sätze, die da kommuniziert werden – sind das Ergebnis mathematischer Berechnungen. Auf ein Wort folgt das Wort, das in all den massenhaften Texten aus dem Internet, aus den so­zialen Medien und den elektronischen Bibliotheken, mit denen die KI trainiert wurde, die allerhöchste Wahrscheinlichkeit besitzt. Und es ist absolut erstaunlich, wie oft sich das sehr vernünftig anhört. Das zeigt aber im Umkehrschluss auch, dass wir Menschen in Gesprächen Dinge gelten lassen, die gar keinen Tiefgang ha­ben, sondern nur in ein oberflächliches Muster passen. Gern kann man das auch für Geplapper halten.

Noch einmal nachgefragt: Wie lernen diese KI-Systeme?