Trotz der wachsenden Kritik an der Sprach-KI ChatGPT und ähnlicher Systeme sollte es nicht darum gehen, diese Technologie zu stoppen. So ist auch der Präsident des deutschen Digitalverbandes Bitkom mit seiner Aussage zu verstehen: „Wir müssen die technologische Entwicklung bei KI in Deutschland vo­rantreiben und ein praxistaugliches Re­gelwerk für ihre Anwendung in Europa und weltweit entwickeln.“

Begleitend zum technischen Fortschritt ist der normative Rahmen, in den die Entwicklung und Anwendung neuer KI-Technologien eingebettet sein muss, weiterzuentwickeln und neu auszurichten. Erst die ethische Reflexion der Risiken und de­ren rechtliche Einhegung wird die ge­sellschaftliche Akzeptanz dieser Innovation stärken. Das hat nichts mit Technik­skepsis zu tun.