ChatGPT ist nur ein Vorbote für Künstliche Intelligenz in der Schule. In nicht allzu ferner Zukunft werden KI-Programme einen Teil des Unterrichts übernehmen. Das birgt große Gefahren.

Schule und Künstliche Intelligenz (KI), das klang bis vor Kurzem nach ganz ferner Zukunft. Doch dann kam ChatGPT, der inzwischen berühmte, auf KI basierende amerikanische Chatbot. Er kann, wenn man ihm eine Frage stellt, erstaunlich differenzierte Abhandlungen schreiben. Schüler (und Studenten) dürften ihn zur Erledigung von Hausaufgaben nutzen.

Plötzlich sind Deutschlands Schulen, von denen viele noch mit dem WLAN, Datenschutzfragen und lückenhaften Kenntnissen zum Einsatz digitaler Mittel kämpfen, ziemlich unvorbereitet mit KI und ihren Folgen konfrontiert. Die Digitalisierung, die in anderen Lebensbereichen viel weiter fortgeschritten ist, trifft sie nach Corona abermals mit Wucht. Wie kann man erkennen, ob der Chatbot die Hausarbeit geschrieben hat? Und wie funktioniert eine solche Software überhaupt?

In der Schule werde es bald nicht mehr so sehr um die Vermittlung und das Abfragen von Wissen gehen, denn dieses sei ohnehin jederzeit verfügbar. Man müsse überlegen, was darüber hinaus gelernt werden sollte, welche Fähigkeiten Menschen in einer digitalisierten Welt brauchten. Das sagen Vordenker der Digitalisierung schon lange voraus. Diese Prognose konnten Lehrkräfte bisher als Zukunftsmusik abtun. Mit ChatGPT, das erst der Anfang solcher Möglichkeiten sein soll, hat sich das schlagartig geändert.

ChatGPT ist längt nicht alles

Doch auch abseits von ChatGPT gibt es reichlich Grund, sich mit KI in der Schule zu beschäftigen. Ein weiteres Thema steht vor der Tür, das ebenfalls nach weiter Zukunft klingen mag; doch manches kommt schneller als gedacht, und es ist gut, Entwicklungen vorzubereiten, statt ihnen hinterherzulaufen.

Es geht um „intelligente tutorielle Systeme“. Das sind KI-gestützte Lernprogramme, die für jedes Lernen ständig einen individuellen Lernpfad erstellen. Dafür wird der Algorithmus mit sehr vielen Daten gefüttert. Solche Programme gibt es schon. In Ländern wie den USA, Großbritannien und Dänemark werden sie bereits stärker eingesetzt.

Private Bildungsanbieter, auch deutsche, arbeiten intensiv an dem Thema. Die deutschen Kultusminister sind – womöglich auch vor dem Hintergrund des Lehrermangels – ebenfalls auf KI in der Schule aufmerksam geworden, haben Tests durchführen lassen. In Bayern hat ein Modellversuch begonnen. Mancherorts probieren Vorreiterlehrkräfte KI-gestützte Lernprogramme aus. In der Forschung ist das Thema ohnehin angekommen. Vieles spricht für solche KI-Programme, gleichzeitig sind die Gefahren groß – ihr Einsatz wirft auch schwierige ethische Fragen auf.

Droht der „der gläserne Schüler“?

Heute kann eine Lehrkraft einer Klasse etwa drei verschiedene Lerngeschwindigkeiten anbieten. Der Einsatz eines intelligenten Lernsystems ermöglicht hingegen genauso viele Geschwindigkeiten, wie Schüler in der Klasse sind. Jeder bekommt einen Privatlehrer. Lehrkräfte, die KI-gestützte Programme einsetzen, berichten von deutlich mehr Zeit für die Förderung Einzelner. Die klassische Stoffvermittlung, die Routinearbeit, übernehmen die Programme. In der persönlichen Interaktion werden dann Lücken geschlossen, Rückmeldungen gegeben, motiviert.

Auf der anderen Seite lauern Gefahren. Unbehagen bereitet das vermeintlich perfekte Lernerlebnis. Keine Frage: Zu viele Schüler werden in der Schule zu oft frustriert. Andererseits entwickelt sich der Mensch, gerade in jungen Jahren, auch weiter, wenn er einen Umgang mit Langeweile und Frustration lernt.

Der Mensch muss die Oberhand behalten

Eine große Sorge ist „der gläserne Schüler“. Lehrkräfte (und Eltern) könnten zu jeder Sekunde schauen, was ein Schüler gerade lernt und mit welchem Erfolg. Leistungskontrolle ist in der Schule selbstverständlich, eine permanente Beobachtung geht zu weit. Menschen brauchen Phasen, in denen sie sich unbeobachtet fühlen; das stärkt ihre Autonomie.

Eine weitere Befürchtung: In der IT-Welt setzen sich oft wenige Anbieter durch. Wenn irgendwann ein KI-Lernprogramm eine Monopolstellung hätte: Welche Vorstellungen zum Beispiel mit Blick auf Rollenverteilungen und kulturelle Werte sollte es vermitteln? Heute treffen die jungen Leute auf Lehrer mit unterschiedlichen Haltungen. Sie können sich daran abarbeiten und eine eigenen Position entwickeln.

Die KI-Lernprogramme werden kommen. Sie müssen aber stark eingehegt werden; der Mensch muss die Oberhand behalten. Und sie dürfen die Lehrkräfte nicht ersetzen. Man darf außerdem, in üblicher deutscher Bedenkenträgermanier, das Feld nicht anderen überlassen, sondern muss nach eigenen Wegen suchen.