ChatGPT beeindruckt – und hat Millionen Menschen erstmals mit der Macht der Künstlichen Intelligenz in Kontakt gebracht. Doch die Technologie ist immer noch weit entfernt von dem, was wir Menschen können. Ein Gastbeitrag.

Es ist gut möglich, dass 2022 als ein „Schwellenjahr“ in der Entwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) in Erinnerung bleiben wird. Nicht nur fanden Bildgeneratoren wie Dall-E, Stable Diffusion und Midjourney großen Anklang; auf noch viel größere Resonanz stieß im vergangenen November der Chatbot „ChatGPT“ des amerikanischen Unternehmens Open AI – der weiterhin beinahe täglich in irgendeiner Form Schlagzeilen schreibt. Seither jedenfalls scheint KI fest im Bewusstsein der Öffentlichkeit angekommen zu sein.

Seit zwei Monaten werden Fachleute, die in der KI-Disziplin forschen, die sich ganz gezielt damit befasst, wie Computer Sprache verstehen und verarbeiten (Natural Language Processing, NLP), von Anfragen aller Art regelrecht überrollt. Für uns in der Fachcommunity ist die Existenz von ChatGPT dabei weniger überraschend als der damit verbundene gesellschaftsweite Hype, der dazu führt, dass die Software in der Politik, in den Medien und an Universitäten und Hochschulen so ausgiebig diskutiert wird. Ein Grund für die große Resonanz – und die inzwischen 100 Millionen Nutzer, die ChatGPT innerhalb weniger Monate rund um die Welt gewinnen konnte – dürfte der Umstand sein, dass das abstrakte Thema Künstliche Intelligenz auf einen Schlag für viele Menschen erlebbar und anwendbar wurde. Die Einstiegshöhe dafür, eine KI konkrete Aufgaben erledigen zu lassen, ist deutlich gesunken, was zum Experimentieren einlädt, aber auch mit einiger Besorgnis wahrgenommen wird.