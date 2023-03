Die in der KI gerade so angesagten künstlichen neuronalen Netze orientieren sich an unserer Vorstellung vom Gehirn. Bild: F.A.Z.

Die Demokratie ist bedroht. Sie ist weltweit auf dem Rückzug, urteilte die amerikanische NGO Freedom House in ihrem letzten Bericht „Freedom of the World“: „Die gegenwärtige Bedrohung der Demokratie ist das Ergebnis von 16 aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs der weltweiten Freiheit. Insgesamt 60 Länder mussten im vergangenen Jahr einen Rückgang hinnehmen, während sich die Lage in nur 25 Ländern verbesserte. Heute leben etwa 38 Prozent der Weltbevölkerung in nicht freien Ländern, der höchste Anteil seit 1997. Nur noch etwa 20 Prozent leben in freien Ländern.“

Besonders bedrohlich für die Demokratie ist die Veränderung des öffentlichen Raums durch die digitale Disruption: Das Modell einer ungehemmten Aufmerksamkeitsökonomie hat zu Problemen wie Hassreden, Desinformation und Echokammern und damit zur Vergiftung und zur Fragmentierung des öffentlichen Diskurses geführt. Eine gestörte Öffentlichkeit führt zu einer gespaltenen Gesellschaft, die anfällig ist für Autoritarismus und Nationalismus.