ChatGPT & Co : Ein KI-Gesetz für Europa

Eine Lösung für ChatGPT nach zähem Ringen

Von Kai Zenner

Der 14. Juni 2023 wird ein wichtiger Tag für die Künstliche Intelligenz (KI) in Europa. Nach 18 Monate dauernden Verhandlungen steht die Antwort des Europäischen Parlaments auf die vorgeschlagene KI-Regulierung zur Abstimmung. Der Entwurf der EU-Kommission war dabei ein gesetzgeberisches Novum. Erstmals wurden Regeln zur Produktsicherheit und zum Schutz von Menschenrechten kombiniert, um so der besonderen Anforderungen in der Entwicklung und Anwendung von KI-Systemen besser Herr zu werden. Ausgangspunkt war die Erkenntnis, dass die steigende Unberechenbarkeit, Opazität und Komplexität von aktuellen Machine-Learning- und Deep-Learning-Systemen zusehends Rechtslücken entstehen lässt. Um aber gleichzeitig sicherzustellen, dass die neuen Vorschriften die europäische Innovation in KI nicht abwürgen, wählte die Kommission zusätzlich einen risikobasierten Ansatz. So unterscheidet der Gesetzesvorschlag stufenweise von risikoarmen bis zu verbotenen KI-Technologien. Erstere, wie beispielsweise ein KI-gesteuertes Spielzeugauto, unterfällt nur den allgemeinen Regeln des Rechts, seien es die EU-Spielzeugrichtlinie oder das Datenschutz- und Jugendschutzrecht. Ist eine KI hochriskant, unterwirft der Entwurf der KI-Regulierung deren Anbieter und Nutzer besonderen Pflichten. Wann das der Fall ist, wird bereichsspezifisch festgelegt, von der Bildung bis zur Justiz. Einige wenige KI-Systeme, etwa zum Social Scoring, welches Menschen nach ihrem sozialen Verhalten klassifiziert und bewertet, werden gänzlich verboten.

Warum brauchten die Parlamentarier 43 technische Sitzungen und zwölf Treffen auf politischer Ebene, um über die insgesamt 89 Erwägungsgründe, 85 Artikel und neun Annexe der KI-Verordnung zu diskutieren? Die Komplexität des Gesetzesvorschlages sowie das Einbeziehen von zwei Ausschüssen im Parlament sind Ursachen. Drei fachliche Gründe waren aber noch bedeutender.

Erstens Ideologie: Im Europäischen Parlament trafen zwei Welten aufeinander – Abgeordnete, welche mächtige KI-Systeme als Bedrohung für Individuum und Gesellschaft sehen, und solche, welche vor allem die Chancen der Technologie im Blick haben. Während dem einen Lager die KI-Regulierung nicht weit genug ging, befürchtete das andere Lager eine Überregulierung.

Zweitens konzeptionelle Probleme: Die Kommission schlug mit dem Gesetzesvorschlag ein horizontales Framework vor, welches alle hochriskanten KI-Systeme in den unterschiedlichsten Sektoren und Anwendungsbereichen gleich behandelt. Die Abgeordneten merkten parteiübergreifend allerdings schnell, dass dies in der Praxis nicht funktioniert. Ein KI-System, welches bei der Entscheidung über den Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen mitwirkt, darf auf keinen verzerrten Datensatz zurückgreifen. Bei einem KI-System, welches an der Erforschung von Medikamenten für die Schwangerschaft mitwirkt, ist es umgekehrt: Nur die Daten von gebärfähigen Frauen sind relevant.