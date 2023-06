Das Wirtschaftsbuch des Jahres 2022 ist vermutlich Oded Galors „The Journey to Humanity – Die Reise der Menschheit durch die Jahrtausende“ gewesen. In einem kühnen Wurf zeichnete Galor die Geschichte der Menschheit als die Geschichte des technischen Fortschritts, der – häufig mit erheblicher Verzögerung – die Erde für die meisten Menschen zu einem besseren Platz gemacht hat. Der Verfasser war nicht unkritisch gegenüber negativen Begleiterscheinungen technischen Fortschritts, aber seine grundsätzliche Botschaft war von einem erfreulichen Optimismus getragen.

Ein Kandidat für den Titel des Wirtschaftsbuchs des Jahres 2023 ist gerade erschienen. In „Power and Progress“ entwerfen die Ökonomen Daron Acemoglu und Simon Johnson ein sehr viel weniger optimistisches Bild von den Folgen technischen Fortschritts. Sie bestreiten nicht, dass er besonders seit der industriellen Revolution des 20. Jahrhunderts viele Menschen reicher und glücklicher gemacht hat. Sie bestreiten allerdings eine lange Zeit sehr verbreitete, von Zuversicht getragene These, nach der technischer Fortschritt quasi automatisch wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Fortschritt zur Folge habe.

Tatsächlich sei in der Geschichte der technische Fortschritt häufig nur einer kleinen Minderheit nützlich ­gewesen. Er habe politische und ge­sellschaftliche Spannungen verursacht. In manchen Ausprägungen der aktu­ellen digitalen Revolution sehen sie nichts weniger als eine Gefahr für ­Freiheit und Demokratie. Technischer Fortschritt dürfe nicht wenigen Menschen in der Privatwirtschaft überlassen werden. Er bedürfe der politischen und gesellschaftlichen Lenkung und Kon­trolle.

Das Buch ist erkennbar aus einer amerikanischen Perspektive geschrieben, in der die behandelten Phänomene ausgeprägter vorliegen mögen als in vielen europäischen Ländern. Acemoglu und Johnson lehren am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT). Acemoglu zählt mit einer beeindruckenden Liste von Fachpublikationen zudem zu den forschungsstärksten und meistzitierten Ökonomen der Welt. Interesse verdient das Buch aber auch außerhalb der Vereinigten Staaten.

Der „Mitläufereffekt“ als Wirtschaftsantrieb?

Die herkömmliche Überzeugung von der Vorteilhaftigkeit technischen Fortschritts beruht auf dem sogenannten „Mitläufereffekt“, den Acemoglu und Johnson wie folgt definieren: „Nach dieser Idee sorgen neue Maschinen und Produktionsverfahren, die mit einem Anstieg der Produktivität einhergehen, auch für höhere Löhne. In dem Maße, in dem die Produktivität steigt, wird der Mitläufereffekt alle ergreifen, nicht nur Unternehmen und Kapitaleigner.“ Wie dies funktioniert, findet sich in jedem besseren Lehrbuch: Die Unternehmen wollen von einer steigenden Produktivität durch eine Ausweitung ihrer Geschäfte profitieren. Dazu benötigen sie zusätzliche Beschäftigte, und diese Nachfrage nach Arbeit sorgt für steigende Löhne.

Es fällt leicht, Beispiele für solche Prozesse in der Ausweitung der indus­triellen Massenfertigung zu finden. Acemoglu und Johnson nennen das von technischem Fortschritt begleitete Wachstum der amerikanischen Automobilindustrie in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts. Zudem muss sich der „Mitläufereffekt“ keineswegs auf einen Wirtschaftszweig beziehen.

Technischer Fortschritt und steigende Beschäftigung in der Automobilindustrie dürften sich positiv auf Zulieferer aus der Industrie auswirken, aber auch auf Dienstleister unterschiedlichen Typs vom Wirtschaftsprüfer und Steuerberater bis zum Wachdienst und Kantinenbetreiber. „Das Produktivitätswachstum in den Automobilfabriken war in diesen Jahrzehnten ein wichtiger Antrieb für das Wachstum der Öl-, Stahl und Chemieindustrie“, schreiben die Autoren.