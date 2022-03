Warnung vor Virensoftware : Das BSI warnt vor Kaspersky – wegen der politischen Lage

Die deutsche Cybersicherheitsbehörde, das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), hat am Dienstag vor Antivirenprogrammen des russischen Herstellers Kaspersky gewarnt. Diese Warnung ist offenbar primär politisch motiviert. Das legt nicht nur die enttäuschte Reaktion des betroffenen russischen IT-Sicherheitsunternehmens nahe, sondern auch das Bonner Amt selbst.

Ein Sprecher der Behörde, die zum Geschäftsbereich des Bundesinnenministeriums gehört, sagte auf Anfrage der F.A.Z., dass es neue Erkenntnisse über die Software nicht gebe. Dennoch müsse man die weitgehenden Systemrechte, die eine Antivirus-Software in IT-Infrastrukturen habe, in Betracht ziehen – und das mache eine Neubewertung der Risikolage notwendig. „Im Fall eines Herstellers, der sich des Einflusses des russischen Staates nicht entziehen kann, besteht in der jetzigen Sicherheitssituation eine große Gefahr beim Einsatz der Antivirus-Software“, sagte der Sprecher.

Das BSI habe seine Neubewertung in Abstimmung mit den zuständigen Ministerien und Bundesbehörden vorgenommen, hieß es weiter. Zudem betonte der Sprecher, dass das Amt mehrfach nach möglichen Gefahren der Software gefragt worden sei. „Jeder Anwender von Kaspersky-Software muss selbst eine Risikoeinschätzung vornehmen – die können wir ihm nicht abnehmen“, sagte er.

Kaspersky klagt über politische Verurteilung

Die am Dienstag veröffentlichte BSI-Warnung enthält die Empfehlung, „Anwendungen aus dem Portfolio von Virenschutzsoftware des Unternehmens Kaspersky durch alternative Produkte zu ersetzen“. Unternehmen und andere Organisationen sollten den Austausch allerdings sorgfältig planen und umsetzen. Der russische Einmarsch in die Ukraine und die Tätigkeiten der russischen Geheimdienste bedeuteten in Verbindung mit den russischen Drohungen gegen den Westen das „erhebliche Risiko eines erfolgreichen IT-Angriffs“ auf Deutschland. Ein russischer IT-Anbieter wie Kaspersky könne solche Angriffe entweder selbst durchführen oder gegen seinen Willen dazu gezwungen werden.

Das Unternehmen hatte in Reaktion auf die Warnung des BSI mitgeteilt, es sei der Meinung, „dass diese Entscheidung nicht auf der technischen Bewertung der Kaspersky -Produkte beruht, sondern vielmehr aus politischen Gründen getroffen wurde“. Kaspersky sicherte Partnern und Kunden „die Qualität und Integrität unserer Produkte zu“ und kündigte an, mit der Bonner Behörde zusammenarbeiten zu wollen, „um die Entscheidung zu klären und die Bedenken des BSI oder anderer Regulierungsbehörden auszuräumen“.

Schon in der Vergangenheit sah sich Kaspersky – allerdings stets ohne vorgelegte Beweise – immer wieder mit Spionagevorwürfen konfrontiert. In Amerika wurde Bundesbehörden die Nutzung der Antivirensoftware des russischen Unternehmens seitens der Trump-Regierung verboten. Darauf reagierte Kaspersky mit einer „Transparenzinitiative“, die unter anderem Einsicht in seine Quellcodes gewährte, und einer Verlagerung von Daten in Rechenzentren in der Schweiz.

Eintracht Frankfurt kündigt Sponsoring-Vertrag

Was die neue BSI-Warnung für das Unternehmen bedeutet, blieb zunächst unklar. In Deutschland macht Kaspersky nach eigenen Angaben 70 Prozent seines Umsatzes mit Privatkunden und 30 Prozent mit Unternehmen und Behörden.

Zumindest ein Geschäftspartner zog am Dienstag als Reaktion auf das BSI eine direkte Konsequenz: Der Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt beendet mit sofortiger Wirkung seinen seit 2018 laufenden Sponsoringvertrag. Als Grund nannten die Hessen die Warnung des BSI. Für die Eintracht sei dadurch eine auf Vertrauen in die Produkte und Dienstleistungen aufbauende Partnerschaft in diesem hochsensiblen Bereich nicht mehr möglich. Vorstandssprecher Axel Hellmann sagte, man bedauere die Entwicklung sehr.