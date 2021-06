Neue Chipfabrik in Dresden : Halbleiter für Europa

Bosch hat in die neue Fertigung eine Milliarde Euro investiert. Weil Halbleiter knapp sind, vor allem in der Autoindustrie, sind die Erwartungen hoch – auch in der Politik.

Ein Mitarbeiter in der neuen Bosch-Halbleiter-Fabrik in Dresden Bild: Sven Döring für Bosch

An der Prominenz der Gäste lässt sich in der Regel ablesen, welche Bedeutung eine Veranstaltung hat. Für die Eröffnung der neuen Chipfabrik von Bosch in Dresden ist nicht nur Michael Kretschmer als Ministerpräsident von Sachsen eingeladen, es geben sich auch Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie Margrethe Vestager, die Vizepräsidentin der EU-Kommission die Ehre. „Halbleiter helfen, die Wettbewerbsfähigkeit Europas als Wiege für Spitzeninnovation zu stärken“, lautet Vestagers Überzeugung, womit sie deutlich macht: es geht hier um sehr viel mehr als um eine Fabrik.

Chips kommen bisher vor allem aus Asien und Amerika, die europäischen Hersteller stehen nicht einmal für ein Zehntel des Marktes. Dabei sind Halbleiter gerade in solchen Branchen von strategischer Bedeutung, in denen Europa besonders stark ist.

Größte Investition der Unternehmensgeschichte

Die EU hat deshalb vor vier Jahren angekündigt, Investitionen in diesem Bereich zu fördern. Das IPCEI genannte Programm (Important Project of Common European Interest) soll mit 1,75 Milliarden Euro an Subventionen die Unternehmen zu Investitionen von weiteren 6 Milliarden Euro anregen. Auch Bosch hat davon profitiert und 140 Millionen Euro Förderung für die Fabrik in Dresden bekommen, die für Bosch mit etwa einer Milliarde Euro die größte Investition der Unternehmensgeschichte ist.

Vor allem die Autoindustrie hat die Bedeutung der Halbleiter in den vergangenen Monaten schmerzlich zu spüren bekommen. Weil es auf dem Weltmarkt zu einem unerwarteten Chip-Mangel kam, mussten ganze Fabriken ihre Produktion unterbrechen, quer durch alle Wertschöpfungsketten ist die Situation angespannt. „Es stehen uns noch schwierige Monate bevor, und der Zustand könnte bis 2022 angespannt bleiben“, sagte Bosch-Chef Volkmar Denner in einem Interview mit der F.A.Z. kurz vor Pfingsten.

„Königsdisziplin der Halbleitertechnik“

„Der momentan weltweite Lieferengpass bei Halbleitern ist auch Ausdruck des Digitalisierungsschubs in der Pandemie“, erklärte Denner an diesem Montag bei einer Pressekonferenz zur digital durchgeführten Eröffnungsveranstaltung für die Fabrik in Dresden: „Diesen Schub der Vernetzung müssen wir beibehalten. Halbleiter halten die Digitalisierung am Laufen.“ Der Markt werde in diesem Jahr voraussichtlich um 11 Prozent wachsen, auf mehr als 400 Milliarden Euro.

Bei Bosch selbst hat man entsprechenden Ehrgeiz entwickelt, wenigstens einen kleinen Teil zur Lösung des Problems beizutragen. Zwar ist der Stuttgarter Konzern mit zuletzt 71 Milliarden Euro Umsatz etwa so groß wie Intel, der größte Chip-Hersteller der Welt. Doch im Konzert der allergrößten Lieferanten für Chips spielt Bosch gar nicht mit, weil der Autozulieferer keine Standardprodukte wie Speicherchips herstellt, sondern Halbleiter für spezifische Anwendungen.

„Chips für Fahrzeuge, so selbstbewusst dürfen wir an diesem Tag bei Bosch sein, sind die Königsdisziplin der Halbleitertechnik“, erläutert der zuständige Bosch-Geschäftsführer Harald Kröger mit Blick auf die besonderen Anforderungen: was ins Auto eingebaut wird, muss viel aushalten an Vibrationen und starken Temperaturschwankungen, und das über viele Jahre.