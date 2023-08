Aktualisiert am

Im Netz agieren Kriminelle immer professioneller. „Cybercrime funktioniert in Teilen wie ein Marktplatz, auf dem Straftäter sich zusammenkaufen, was sie brauchen. Das stellt uns vor neue Herausforderungen“, sagt der BKA-Chef

Das Bundeskriminalamt stockt massiv auf. „Wir besetzen aktuell Hunderte von Stellen“, sagt der BKA-Chef Holger Münch. Vor allem im Bereich IT suchen die Fahnder Verstärkung. Damit will das BKA die Cyberkriminalität in Deutschland tatkräftiger bekämpfen.

Bettina Weiguny Freie Autorin in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung.

Die Straftaten im Netz nehmen seit Jahren zu und werden immer aggressiver und ausgeklügelter. Den allein durch Cyberattacken entstandenen Schaden beziffert der Branchenverband Bitkom auf 223 Milliarden Euro im Jahr 2021, das war doppelt so hoch wie 2019. Tendenz weiter steigend. Nur 30 Prozent der Fälle von Cyberkriminalität werden aufgeklärt. „Da müssen wir ran“, sagt BKA-Präsident Holger Münch. „Cybercrime funktioniert in Teilen wie ein Marktplatz, auf dem Straftäter sich zusammenkaufen, was sie brauchen. Das stellt uns vor neue Herausforderungen.“