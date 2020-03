Trend unter Techies : Was bringt Hungern für die Selbstoptimierung?

Gratiskantinen hin oder her: Im Silicon Valley wird gefastet, um produktiver zu werden. Das gilt nicht als Diät – sondern als „Biohacking“. Was steckt dahinter?

Für Google oder Facebook zu arbeiten, heißt, zur Völlerei animiert zu werden. Die Internetkonzerne sind bekannt für ihre Gourmetkantinen, in denen sich die Beschäftigten gratis bedienen können. Sie betreiben allein in ihren Zentralen im kalifornischen Silicon Valley jeweils um die dreißig Kantinen, das Essen dort gilt als exzellent und bietet etwas für jeden Geschmack, egal ob jemand gerade Lust auf Asiatisch, Mexikanisch, Mediterran oder irgendeine andere regionale Küche hat.

In den Unternehmen gibt es die Begriffe „Google 15“ oder „Facebook 15“ – für die 15 Pfund, die neue Mitarbeiter wegen des verführerischen Angebots an kostenlosem Essen angeblich im Schnitt an Körpergewicht zulegen. Viele andere Technologieunternehmen sind dem Beispiel von Google und Facebook gefolgt und verwöhnen ihre Belegschaften ebenfalls mit Gratisverpflegung.

Das ist aber nur die eine Seite. Gleichzeitig herrscht in der Technologiebranche ein ausgeprägtes Bewusstsein für körperliche und auch geistige Fitness. Das nimmt bisweilen Züge an, die an Fanatismus reichen und weit darüber hinausgehen, ein bisschen disziplinierter zu essen oder mehr Sport zu treiben. Es ist schick geworden, Extremdiäten zu machen oder spezielle Nahrungsergänzungsmittel zu schlucken und dabei mit Besessenheit diverse Körperwerte zu verfolgen. Bisweilen experimentieren sie sogar mit fragwürdigen Verjüngungskuren.

Ab ins Eisbad

All das wird oft als „Biohacking“ beschrieben. Und in vielen Fällen geht es nicht in erster Linie darum, abzunehmen, sondern um den Wunsch, die eigene Leistungsfähigkeit zu erhöhen – also länger, konzentrierter und effizienter arbeiten zu können. Das Silicon Valley versteht sich als Innovationsschmiede der Welt: Warum sollte es hier nicht auch möglich sein, Grenzen auszuhebeln, die einem der eigene Körper setzt?

Besonders großen Aufwand zur Selbstoptimierung betreibt der 43 Jahre alte Jack Dorsey, Mitgründer und Vorstandsvorsitzender von gleich zwei prominenten Technologieunternehmen, dem Kurznachrichtendienst Twitter und der Bezahlplattform Square. Dorsey versucht, jeden Tag zwei Stunden zu meditieren, und die acht Kilometer von seinem Haus ins Büro geht er prinzipiell zu Fuß – egal, wie das Wetter ist. Zu Hause hat er nicht nur eine Sauna, sondern auch eine spezielle Wanne, in der er regelmäßig Eisbäder nimmt.

In einem Podcast sagte er unlängst, nichts gebe ihm so viel Selbstvertrauen wie morgens vom warmen Bett direkt ins Eisbad zu gehen. „Es mag wie eine Kleinigkeit erscheinen, ist aber sehr schmerzhaft, und wenn ich mich dazu überwinden kann, dann traue ich mir fast alles zu.“

Vor allem aber fällt der hagere Internetunternehmer mit ständig wechselnden Essgewohnheiten auf. Nach eigenem Bekunden war er zwei Jahre lang strikter Veganer, dann folgte er für ein Jahr einer Paleo-Diät. Das ist eine in jüngster Zeit populäre Ernährungsweise, deren Philosophie darin besteht, sich auf Nahrungsmittel zu beschränken, die es mutmaßlich schon in der Steinzeit gab: Fleisch ist zum Beispiel erlaubt, aber keine Getreideprodukte wie Brot und Nudeln.

Als ob die Zeit langsamer vergeht

Vor ein paar Jahren ist Dorsey zu sogenanntem Intervallfasten übergegangen und verzichtet seither den größten Teil seines Tages ganz aufs Essen. Er begnügt sich mit einer Mahlzeit am Tag, die er abends isst. Morgens trinkt er nur einen knappen Liter Wasser, und auch im weiteren Verlauf des Tages nimmt er nichts als Wasser zu sich. Das Abendessen ist dann immerhin reichhaltig – es kann ein Fisch- oder Hühnchengericht sein oder auch ein Rindersteak, dazu viel Salat und Gemüse wie Spargel oder Rosenkohl, und es gibt auch ein Dessert, zum Beispiel Beeren oder dunkle Schokolade. Abends ist auch Rotwein erlaubt.