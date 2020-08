Microsoft-Mitgründer : Bill Gates: Tiktok-Übernahme ist ein „vergifteter Kelch“

Was wird aus dem gerade unter Jugendlichen beliebten sozialen Netzwerk Tiktok? Nachdem der amerikanische Präsident gedroht hat, den Dienst aus den Vereinigten Staaten zu verbannen und eine Frist gesetzt hat, verhandelt der Softwarekonzern Microsoft mit der chinesischen Tiktok-Muttergesellschaft eine Übernahme. Einig geworden sind sich beiden Seiten noch nicht, zumindest ist offiziell nichts dergleichen bekannt.

Aus Sicht des amtierenden Microsoft-Vorstandsvorsitzenden Satya Nadella steckt in einer Übernahme eine große Chance für das Unternehmen. Denn in diesem Bereich hat Microsoft bislang kein substantielles Angebot. Deutlich zurückhaltender sieht das hingegen offensichtlich der Microsoft-Mitgründer und langjährige frühere Konzernchef Bill Gates. „Wer weiß, was mit diesem Abkommen geschehen wird“, sagte er gegenüber dem Internetdienst Wired, und er fügte hinzu: „Ja, es ist ein vergifteter Kelch.“ Im Geschäft mit sozialen Medien groß zu sein, das sei „kein einfaches Spiel“. Dies zeige sich beispielsweise an der Frage der Verschlüsselung.

Prinzipiell finde er, Gates, es gut, wenn es in diesem Bereich mehr Konkurrenz gebe. Mit Blick auf das Vorgehen Trumps gegen Tiktok halte er allerdings für „ziemlich bizarr“, dass der Präsident den „einzigen Konkurrenzen plattmacht“.

Gates äußerte sich auch skeptisch bezogen auf das von Trump vorgebrachte Ansinnen, die Regierung müsse einen Teil des Kaufpreises erhalten. „Ich stimme zu, dass das Prinzip, nach dem dies abläuft, eigenartig ist.“ Damit werde sich Microsoft nun aber eben befassen müssen.