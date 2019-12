Künstliche Intelligenz : BDI wirft Bundesregierung Knausern bei Fördermitteln vor

Künstliche Intelligenz, kurz KI, gilt als der Schlüssel für das Wirtschaftswachstum der kommenden Jahre. Selbstlernende Software hilft Ärzten bei der Auswertung von Röntgenbildern, Autoherstellern beim Steuern autonom fahrender Autos und Banken beim Erkennen von Kreditkartenbetrug. Im Herbst 2018 hat die Bundesregierung deshalb eine KI-Strategie verabschiedet und 3 Milliarden Euro Fördermittel in Aussicht gestellt. In der Haushaltsplanung bis 2023 ist bislang aber nur eine Milliarde Euro vorgesehen. Die Wirtschaft greift die Bundesregierung deshalb nun scharf an.

Deutschland entferne sich immer weiter von dem Ziel, 3,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Forschung und Entwicklung auszugeben, heißt in einem bislang unveröffentlichten Positionspapier des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI). „Die Bundesregierung sollte zumindest an dem Drei-Milliarden-Euro-Ziel festhalten und hierfür zusätzliche Haushaltsmittel zur Verfügung stellen“, so die Forderung. Während die Vereinigten Staaten bei konsumentennahen KI-Anwendungen dominieren und China im Bereich innere Sicherheit, soll sich Europa nach dem Willen des Verbands in der industriellen KI einen Namen machen. Doch bis dahin ist es, nach den Zahlen des Verbands zu urteilen, noch ein weiter Weg: Demnach setzen erst 15 Prozent der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland Künstliche Intelligenz ein. Selbst unter den großen Industrieunternehmen liegt der Anteil erst bei 25 Prozent.

Ruf nach mehr Fördermitteln

Hauptkritikpunkt der Wirtschaft ist, dass der Großteil der staatlichen Fördermittel nach dem Willen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) nicht zusätzlich, sondern durch Kürzungen an anderer Stelle fließen soll. „Dies ist der falsche Weg“, heißt es in dem Zehn-Punkte-Plan des BDI, bei dem es sich um die erste Positionierung des Verbands zu diesem Thema handelt. Er verweist darauf, dass durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz im verarbeitenden Gewerbe bis zum Jahr 2035 ein zusätzliches jährliches Wachstum von 2,3 Prozent erzielt werden könnte. Damit liege das Wachstumspotential in der Industrie klar über dem in anderen Wirtschaftszweigen. „Deutschland und Europa dürfen sich in der KI-Förderung nicht verzetteln“, warnte Iris Plöger, Mitglied der Hauptgeschäftsführung des BDI, gegenüber der F.A.Z. „Der Fokus muss klar auf industriellen Anwendungsfeldern liegen. Dort bestehen die besten Wachstumschancen.“

Schon in den vergangenen Wochen hatte es Kritik aus der Wirtschaft gegeben. Tenor: Die mit viel Aufwand verabschiedete KI-Strategie der Regierung könnte zu einem Papiertiger werden. Von den geplanten 100 Professuren für Künstliche Intelligenz seien erst 30 ausgeschrieben worden, kritisierte beispielsweise der IT-Branchenverband Bitkom. Die Vereinigten Staaten diskutierten derweil über ein 100-Milliarden-Dollar-Programm zur KI-Förderung. „Wir müssen das Tempo massiv erhöhen“, forderte Bitkom-Hauptgeschäftsführer Bernhard Rohleder. Auch Antonio Krüger, Chef des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz, sagte: „Wir können als deutsche Volkswirtschaft mehr leisten.“

Europäische Cloud-Pläne

Druck kommt nicht zuletzt aus Frankreich. Wirtschaftsminister Bruno Le Maire drängt seinen deutschen Amtskollegen Peter Altmaier (CDU) schon seit längerem, mehr zu tun. Letzterer antwortete mit Plänen für eine europäische Datencloud namens Gaia-X. Diese soll aber großteils von den Unternehmen selbst aufgebaut werden, das Wirtschaftsministerium will sich auf eine Anschubhilfe in zweistelliger Millionenhöhe beschränken.

Der BDI warnt, dass sich der Fokus der Politik schon wieder weg von der finanziellen Förderung hin zu mehr Regulierung verschiebe. „Die ehrgeizige Ankündigung von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, innerhalb der ersten 100 Tage ihrer Amtszeit einen Legislativvorschlag für Künstliche Intelligenz vorzulegen, bereitet Sorge“, sagte Plöger. Bei allen KI-Anwendungen, die keine Entscheidungen über Menschen treffen, sollte sich die Politik ihrer Ansicht nach heraushalten. „Sonst würde der regulatorische Schnellschuss zur Innovationsbremse für die Industrie.“

Als positive Beispiele nennt das Papier, über das der Verband im neuen Jahr mit der Bundesregierung sprechen will, unter anderem eine Technik von Siemens, die den Stickoxid-Ausstoß von Gasturbinen um 20 Prozent senken kann. Volkswagen nutze KI, um anhand von Bilddaten auch kleinste Fehler in der Autoproduktion zu erkennen. Altmaier wiederum war kürzlich zu Besuch bei einem Berliner Start-up, das eine Software entwickelt hat, die anhand von Bildern auf drohende Waldbrände hinweist.