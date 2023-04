Pläne für das Heilbronner KI-Ufo Bild: dpa

Tübingen ist einer der wichtigsten KI-Standorte in Europa. Doch jetzt baut das Bundesland zusammen mit dem Lidl-Konzern in Heilbronn einen KI-Stadtteil, der an ein Ufo erinnert. In der Region wird das Projekt kritisch beäugt.