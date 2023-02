Es fehlt an Impuls und Weckruf

Das am weitesten verbreitete Rechenprinzip ist die sogenannte Von-Neumann-Architektur, deren zentrales Kennzeichen es ist, dass es einen gemeinsamen Speicher für Befehle und Daten gibt. Über einen einzigen Kanal wird sequenziell auf Daten und Programme zugegriffen. Durch den gemeinsamen Kanal, um dessen Bandbreite Befehle und Daten konkurrieren, entsteht jedoch ein Flaschenhals für die Leistung des Systems. Der typische universelle Computer, auf dem Schreibtisch oder in der Hosentasche, nutzt die Von-Neumann-Architektur. Eine Lösung dieses Problems durch inkrementelle Hardwareentwicklung ist nicht absehbar. Der „Von-Neumann-Flaschenhals“ kann also offenbar nur durch grundlegend neue Computing-Konzepte beseitigt werden.

Neben dem Quantencomputing existieren mit neuen Ideen zum neuromorphen Computing, analogen Computing und einer Reihe weiterer unkonventioneller Ansätze durchaus Alternativen zur Von-Neumann-Architektur. Diese Ansätze befinden sich jedoch zumeist im Forschungsstadium und fristen dort – mit Ausnahme des Quantencomputings – ein Dasein in der Nische abseits großer Förderprogramme oder Investitionen der Industrie. In Anbetracht der großen technologischen Herausforderungen und der damit einhergehenden Unsicherheiten in der Entwicklung dieser neuen Technologien sind die nötigen Investitionen nicht nur mit hohem finanziellem Risiko verbunden. Sie müssten sich ebenso gegen Investitionsentscheidungen entlang des seit Jahrzehnten beschrittenen Innovationspfades behaupten. So wird die bisherige Stärke der Halbleiterindustrie, die erwähnte Koordination der Investitionen über eine gemeinsame Roadmap, nun zur großen Hürde für Veränderung.