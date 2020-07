Auf Apple-Geräten : Ausfall von Spotify, Tiktok und Tinder

Viele populäre Apps ließen sich am Freitag auf Geräten von Apple zwischenzeitlich nicht öffnen. Was war los? Das Problem lag wahrscheinlich an Facebook.

Ein schwarzer Bildschirm mit dem Spotify-Logo in der Mitte – das war alles, was Apple-Nutzer von der App zwischenzeitlich zu sehen bekamen. Danach stürzte die App ab. Eine Vielzahl an populären Apps war am Freitag auf Apple-Produkten nicht abrufbar, das Problem bestand in vielen Ländern, auch in Amerika gab es entsprechende Berichte. Inzwischen scheint das Problem behoben, die Spotify-App ließ sich auf einigen Smartphones wieder öffnen.

Internetseiten wie Downdetector führten neben Spotify auch Tinder, Tiktok oder Pinterest an. Im Flugmodus ließen sich die Apps auf einigen Geräten jedoch abrufen. Android-Produkte waren offenbar nicht betroffen. Auf dem Nachrichtendienst Twitter häuften sich die Beschwerden von Nutzern: Dort lag Spotify in den Trends der Plattform weit oben.

Facebook-Einbindung ist umstritten

Einem Bericht des amerikanischen Tech-Portal „The Verge“ zufolge könnte der Grund gewesen sein, dass viele der Apps ein Facebook-Programmierwerkzeug benutzen, um ihre Logins zu verwalten. Das Unternehmen hat demnach auf seiner Entwicklerplattform mitgeteilt, dass es ein Problem mit dem Werkzeug untersuche. Ein ähnliches Problem gab es im Mai schon, Facebook hat die Probleme damals innerhalb einiger Stunden gelöst, berichtet „The Verge“.

Die Einbindung von Facebook in viele Apps sorgt seit Jahren für Kritik. Dadurch werden häufig auch Nutzerdaten an das Soziale Netzwerk übertragen.