Tech-Treffen DLD : Scheitern ist (k)eine Option

Wer ist Elon Musk? Die einfache Antwort lautet: ein 50 Jahre alter, in Südafrika geborener, später nach Amerika ausgewanderter, enorm erfolgreicher Unternehmer, der den Elektroautohersteller Tesla, das Weltraumunternehmen SpaceX, die an neuronalen Schnittstellen arbeitende Unternehmung Neuralink und das Hochgeschwindigkeitstunnelvorhaben „Boring Company“ leitet, im Orbit einen Internet-Satellitenschwarm installierte, der etwa infolge des russischen Angriffs die Ukraine versorgte – und der gegenwärtig nach eigenem Bekunden Twitter kaufen möchte.

Zur angesagten Met-Gala in New York nahm er kürzlich seine Mutter Maye Musk mit, plauderte dort vor laufenden Kameras über Mode und das, was er mit dem Kurznachrichtendienst vorhaben könnte. Vor ungefähr einem Jahr moderierte er die Satiresendung „Saturday Night Live“ und sagte einen Satz, den Fans wie Kritiker schnell verbreiteten: „Allen, die beleidigt sind, möchte ich sagen: Ich habe Elektroautos neu erfunden und schieße Menschen in Raketen zum Mars. Dachtet ihr wirklich, ich wäre ein gechillter, normaler Kerl?“ Nein, das dachte niemand.

Wer und was ist Elon Musk?

Was ist Elon Musk? Eine populäre Projektionsfläche für ein schwer einzufangendes emotionalisierbares Eigenschaften-Spektrum, seine Person steht für vieles: Erfolg, Überheblichkeit, Größe, Wahn, Wagemut, Wankelmütigkeit, Zielstrebigkeit, Rücksichtslosigkeit, Fokus, Unachtsamkeit, Berechnung, Unbedachtheit. Einer, der im Interview in Tränen ausbricht, einer, der in Brandenburg eine riesige Fabrik aus dem Boden stampft, bevor er die endgültige Genehmigung bekommt, einer, der heute den Bitcoin feiert und morgen Joe Biden rügt, der Roboterautos schon mehrfach falsch vorhergesagt, einem seiner Kinder den Namen X AE A-XII gegeben hat und Donald Trump mutmaßlich zurück auf Twitter lassen möchte.

Wie sehr Musk polarisiert, zeigt sich gerade auf dem Kurznachrichtendienst, auf dem ihm mehr als 93 Millionen Nutzer folgen. Viele feiern ihn als Free-Speech-Freiheitsbringer, viele andere ängstigt, was aus der Debatten-Plattform vielleicht wird, wenn ein schwer einschätzbarer Macher, einer wie Musk eben, sie sich unter den Nagel reißt. Denn Twitter ist ja nicht irgendein Onlineforum oder irgendeine Zeitung – gerade auch aktive Politiker, Unternehmer und Wissenschaftler tauschen sich dort aus oder teilen schlicht ihre Sicht auf Aktuelles mit. Einen anderen solchen Ort gibt es gegenwärtig nicht. Nicht analog, nicht digital.

Musk ist, auch das spielt in dieser Diskussion eine Rolle, überdies steinreich – er führt die Milliardärsrangliste des Finanzdienstes Bloomberg mit einem geschätzten Vermögen von derzeit mehr als 220 Milliarden Dollar mit großem Abstand an. Erst das kommerzielle Ergebnis gepaart mit seinen Worten und Taten erheben eine Haltung, die Musk verkörpert, über das Niveau der Floskel „Geht nicht, gibt’s nicht“ hinaus. Ja, auf dem Weg zum Mars muss die Menschheit noch viele Hürden nehmen, ob sie zuerst dort gelandet sein oder ein wirklich autonomes Auto durch den Berufsverkehr in Manhattan manövrieren wird, ist längst nicht ausgemacht.

„Woher nehmen Sie persönlich, intellektuell als Ingenieur und als Team die Kraft, die Sie brauchen, um das Projekt durchzuhalten und es zu Ende zu bringen?“, fragte der grandiose Podcaster Lex Fridman Elon Musk unlängst über dessen Weltraumambitionen – und Musk entgegnete: „Eine Quelle der Stärke, hmm . . . das ist wirklich nicht meine Art, über Dinge nachzudenken. Ich meine, für mich ist es einfach etwas, das wichtig ist, um es zu schaffen. Und wir sollten es einfach weiter tun. Oder bei dem Versuch sterben. Ich brauche keine Quelle der Stärke.“

Das klingt ein bisschen wie Yoda, wenn er zu Luke Skywalker sagt: „Tu es oder tu es nicht, es gibt kein Versuchen.“ Oder wie das Motto, das dem ehemaligen Nasa-Direktor Gene Kranz zugeschrieben wird: „Scheitern ist keine Option“ – „Failure is not an Option“.