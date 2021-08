Kanzlerkandidat in Dresden : Laschet: „Wir brauchen Chip-Autonomie“

Tarifverhandlungen : Bahn-Streik trifft Pendler zweiten Tag in Folge

Die Züge im Fern- und Nahverkehr der Deutschen Bahn seien stabil nach Ersatzfahrplänen in den Betrieb gestartet, wie die Bahn am frühen Donnerstag mitteilte. Über weitere Arbeitskämpfe soll in der nächsten Woche beraten werden.