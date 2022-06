Nach 50-Millionen-Strafe : Apple legt Streit um Dating-Apps bei

Aktualisiert am

Es scheint ein Nebenkriegsschauplatz zu sein: Apple erlaubt Dating-Apps in den Niederlanden jetzt mehr Flexibilität bei der Auswahl ihrer Zahlungsdienstleister. Doch Beobachter werten die Einigung als Erfolg für europäische Regulierung.

Apple räumt Dating-Apps in den Niederlanden mehr Flexibilität bei der Auswahl ihrer Dienstleister zur Abwicklung von Zahlungen ein. Damit legt der Techkonzern einen Streit mit der Verbraucherschutzbehörde ACM bei, der über mehrere Monate zu wiederkehrenden Strafen von insgesamt 50 Millionen Euro für Apple geführt hatte.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Die niederländische Behörde erklärte am Samstag, Apple habe „seine unfairen Bedingungen geändert“ und werde nun verschiedene Zahlungsmethoden in Dating-Apps zulassen. Apple schreibt grundsätzlich vor, dass alle Apps in seinem App Store ihre Zahlungen über Apple eigenes Zahlungssystem abwickeln und die damit verbundene Provision abführen müssen.

Tinder legte Beschwerde gegen Apples Regeln ein

Diese strenge Kontrolle über App-Zahlungen hat Klagen und kartellrechtliche Untersuchungen nach sich gezogen, die sich häufig auf Apples Weigerung konzentrierten, den Entwicklern zu erlauben, die Nutzer auf andere Zahlungsmethoden umzulenken. Inzwischen gibt es eine Reihe von Ausnahmen von der Regel.

Im Falle der Dating-Apps in den Niederlanden hatte die Match Group, der Konzern hinter Tinder, Beschwerde bei der ACM eingelegt. Apple teilte mit, der Konzern glaube nicht, dass die Änderungen im Interesse der Privatsphäre oder Sicherheit von Nutzern seien. Man habe sie vorgenommen, weil man an einer konstruktiven Zusammenarbeit mit Regulierern interessiert sei. Beobachter werteten die Einigung als Erfolg für europäische Regulierung und als Beispiel dafür, wie weit Apple zu gehen bereit ist.

Mehr zum Thema 1/ 48:05

„In der digitalen Wirtschaft haben mächtige Unternehmen eine besondere Verantwortung, den Markt fair und offen zu halten. Apple hat sich dieser Verantwortung entzogen und seine marktbeherrschende Stellung gegenüber Dating-App-Anbietern missbraucht", sagte Martijn Snoep, Vorstandsvorsitzender der ACM. „Wir sind froh, dass Apple seine Bedingungen endlich mit den europäischen und niederländischen Wettbewerbsregeln in Einklang gebracht hat", sagte er. „Das bietet App-Anbietern mehr Möglichkeiten, im Wettbewerb zu bestehen. Und die Verbraucher werden letztlich auch davon profitieren.“