Anleger geschockt : Apple kostet Facebook 10 Milliarden Dollar

Guido Wirtz

03.02.2022 - 13:15

So ist das: Sättigungstendenzen schmälern Expansionsspotentiale, wachsender Konkurrenz erhöht den Wettbewerbsdruck, technische Innovationen machen Pioniere zu Mit- und Hinterherläufer und einst heiße Produkte werden zu wenig schnöden Alltagsgütern, deren Reiz schwindet. Diese Reifung von Märkten ist keine Überraschung, sondern gehört zum 1x1 der Ökonomie. Mich frappiert lediglich, wie unvorbereitet sich selbst riesige Unternehmen immer wieder von diesem vorhesersehbaren Zyklus selbst riesige Unterehmen überraschen lassen, als hätte es so etwas noch nie gegeben. So you'd better get used to it, Mark (and all the others...)