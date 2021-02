Apple vs. Facebook : Was Sie über den Streit der Tech-Riesen wissen müssen

Aktualisiert am

Was Sie über den Streit der Tech-Riesen wissen müssen

Worüber streiten Apple und Facebook?

Es geht um eine Neuerung in iOS, Apples Betriebssystem für das iPhone. Vom Beginn des Frühjahres an sollen Nutzer beim Öffnen von Apps ein Fenster zu sehen bekommen, das sie vor die Wahl stellt, dieser App das Nachverfolgen ihrer Online-Aktivitäten – vor allem zu Werbezwecken – mit sogenanntem „Tracking“ ausdrücklich zu erlauben oder nicht. Bisher war das Einverständnis der Nutzer vorausgesetzt worden, und wenn diese Tracking vermeiden wollten, mussten sie das manuell deaktivieren. Apple macht nun also das bisherige „Opt-out“ zu einem „Opt-in“, und es ist zu erwarten, dass viele Nutzer die Zustimmung nicht geben werden. App-Betreiber wie Facebook hätten somit Zugriff auf weniger Daten.

Warum führt Apple diese neue Funktion ein?

Der iPhone-Hersteller sagt, ihm liege die Privatsphäre seiner Kunden am Herzen. Die neue Maßnahme heißt deshalb auch: „App Tracking Transparency“. Apple argumentiert seit Jahren so: 2016 lieferte der Konzern sich sogar einen öffentlichkeitswirksamen Streit mit der amerikanischen Regierung und wehrte sich mit Verweis auf seine Datenschutzprinzipien mit aller Macht, der Bundespolizei FBI bei der Entschlüsselung des iPhones eines der Verantwortlichen für ein Attentat zu helfen. Besondere Verachtung hat Apple für die Datenschutzpraktiken von Facebook, und Vorstandschef Tim Cook nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Als Facebook im Jahr 2018 von der Datenaffäre um das britische Unternehmen Cambridge Analytica erschüttert wurde, sagte er, Apple würde so etwas nicht passieren.

Facebook-Chef Mark Zuckerberg konterte, man solle doch keinem „Stockholm-Syndrom“ verfallen. Und sich von Unternehmen, die alles daran setzten, ihre Produkte so teuer wie möglich zu verkaufen, erzählen lassen, ihnen lägen ihre Kunden mehr am Herzen. Die gegenseitige Abneigung hat ihren Kern darin, dass die beiden Unternehmen verschiedene Geschäftsmodelle verfolgen. Apple verkauft schicke Geräte, verlangt viel Geld dafür und verdient mit App-Abos Geld. Facebook bietet seine Dienste gratis an, die Einnahmen kommen aus dem Werbegeschäft, und um möglichst passende Werbung zeigen zu können, werden Nutzerdaten ausgewertet.