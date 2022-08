Neue iPhones : Apple baut die Produktion in Indien aus

Auf der Suche nach Alternativen zu seinem Hauptfertigungsland China stärkt Apple den Standort Indien weiter. Die Amerikaner und ihre Zulieferer bauen den riesigen Markt für Mobiltelefone und Computer mit seiner wachsenden Mittelschicht seit einigen Monaten kräftig aus. Dabei helfen ihnen enorme Zuschüsse der Regierung, die auch Investitionsvorgaben für Ausländer lockerte. Nun soll der Produktionsanlauf für die nächste Generation von iPhones, also Apples mit Abstand wichtigstem Produkt, schon kurz nach der Aufnahme der Serienfertigung in China beginnen.

Wie die Nachrichtenagentur „Bloomberg“ berichtete, soll das iPhone 14 zwei Monate nach China auch in Indien gefertigt werden. Zwar habe es ursprünglich sogar die Hoffnung gegeben, dass der Produktionsstart gleichzeitig in beiden Ländern stattfinden könnte. Dennoch ist auch die Produktion im Abstand von zwei Monaten schon ein Beleg für das schnelle Aufholen der drittgrößten Volkswirtschaft Asiens. Der Wert der Aktie des mit der Auslieferung in Indien beauftragten Logistikers Redington legte an der Börse in Mumbai (Bombay) zwischenzeitlich um gut 9 Prozent zu.

Ein Milliardenmarkt

Apple hat mit der iPhone-Produktion in Indien im Jahr 2017 begonnen, zunächst mit dem Modell iPhone SE. Bislang lag Indien rund ein halbes bis dreiviertel Jahr hinter den Apple-Produktionsanläufen in China zurück. Angesichts der Komplexität der Lieferketten, der notwendigen Schulung von Mitarbeitern und der indischen Zollabfertigung ist der Prozess alles andere als banal: Der Apple-Auftragsfertiger Foxconn prüft schon seit Monaten, ob und wie sich Bauteile aus Fabriken in China verlässlich in die Produktion vor den Toren der Automobil-Stadt Chennai in Südindien verschiffen lassen.

Die amerikanischen Manager haben auch nicht vergessen, dass es seit der Aufnahme der ersten Apple-Fertigung in Indien zu Protesten der Arbeiter bei den Zulieferern Foxconn und Wistron gekommen war: Arbeiter streikten damals wegen schlechten Essens und Ausbeutung. Mindestens so schwer wiegt für die Investoren weiterhin das Risiko, das Geschäfts- und Produktgeheimnisse in Indien an die Öffentlichkeit geraten könnten. Schon der bekannt scharfe indische Zoll könnte dafür eine Quelle sein.

Dennoch wollen die Amerikaner und ihre Zulieferer mit Indien nicht nur einen fast unendlichen Markt von 1,4 Milliarden Menschen erschließen. Wie die gesamte Industrie suchen sie auch Alternativen zu China. Zum einen fürchten sie eine Verschlechterung des politischen Klimas zwischen Peking und Washington, das sich in weiteren Sanktionen äußern könnte. Zum anderen hat sie auch das Abschließen des Landes während der Corona-Pandemie gelehrt, dass auf der „Werkbank der Welt“ hohe Risiken lasten. Indien seinerseits bemüht sich, aus diesen Konflikten rund um den großen Konkurrenten im Nordosten Kapital zu schlagen: Neu Delhi wirbt mit Milliarden-Dollar-Initiativen um die Ansiedlung amerikanischer Computer- und Internetkonzerne.

Der südostasiatische Standort Vietnam ist auf einem ähnlichen Weg: Der Wirtschaft dort droht die Überhitzung, weil immer mehr Ausländer in das Land am Mekong drängen, um ihr China-Risiko zu schmälern. Auch in Vietnam hat Apple seine Fertigung in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut. Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass der Konzern hier künftig auch seine Digitaluhr Apple Watch sowie Macbook-Laptops herstellen lassen will. Die Probefertigung für die Apple Watch habe schon begonnen.

Insgesamt bleibt Asien klar der Schwerpunkt im Produktionsnetz von Apple. Auf seinem amerikanischen Heimatmarkt lässt das Unternehmen nur ein Nischenprodukt herstellen, den hochpreisigen Personal Computer Mac Pro. Wie in Asien werden auch diese Rechner von einem Auftragsfertiger gebaut, das Werk steht im texanischen Austin. Apple hat auf der ganzen Welt nur eine Produktionsstätte, die in Eigenregie betrieben wird. Sie steht im irischen Cork.