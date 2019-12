Smartphone : Beliebte Chat-App ist ein Spionagewerkzeug

Es ist ein Lehrstück über das, was mit Messenger-Diensten gemacht werden kann. Auf den ersten Blick erscheinen sie als einfache und sichere Möglichkeit, mit einer Video- oder Textnachricht mit Freunden und der Familie zu chatten. Und das ist in einem Land wie den Vereinigten Arabischen Emiraten, in dem amerikanische Anbieter solcher Dienste nur eingeschränkt zur Verfügung stehen, besonders attraktiv.

Aber die Messaging-App ToTok ist tatsächlich nichts anderes als ein Spionage-Werkzeug, wie eine Untersuchung der „New York Times“ soeben aufgedeckt hat. Die App wird von der Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate verwendet, um jedes Gespräch, jede Bewegung, jede Beziehung, jeden Termin, jeden Ton und jedes Bild derjenigen zu verfolgen, die es auf ihren Telefonen installieren.

ToTok verfolgt den Standort der Nutzer, indem es eine genaue Wettervorhersage bietet. Jedes Mal, wenn ein Benutzer die App öffnet, sucht sie nach neuen Kontakten. Das geschieht unter dem Vorwand, dabei zu helfen, mit seinen Freunden in Kontakt zu treten, ähnlich wie Instagram die Facebook-Freunde kennzeichnet. Die App hat Zugang zu den Mikrofonen, Kameras, Kalendern und anderen Telefondaten der Benutzer.

Keine sichere Verschlüsselung

Der Name ist eine offensichtliche Anspielung auf die beliebte chinesische App TikTok. Obwohl als „schnell und sicher“ beworben, erhebt ToTok keinen Anspruch auf eine End-to-End-Verschlüsselung wie WhatsApp oder Skype. Der einzige Hinweis darauf, dass die App Benutzerdaten offenlegt, ist in den Datenschutzrichtlinien verborgen: „Wir können Ihre persönlichen Daten an Unternehmen der Gruppe weitergeben“. ToTok ist erst wenige Monate alt. Die App wurde von Nutzern aus dem Nahen Osten, Europa, Asien, Afrika und Nordamerika millionenfach aus den App-Stores von Apple und Google heruntergeladen.

Während sich die Mehrheit der Nutzer in den Emiraten befindet, ist ToTok laut App-Ranking in der vergangenen Woche auch zu einer der am häufigsten heruntergeladenen Social-Apps in den Vereinigten Staaten aufgestiegen, berichtet die „New York Times“. Damit spiegelt ToTok die jüngste Eskalation eines digitalen Wettrüstens zwischen wohlhabenden autoritären Regierungen wider. In dem Bericht heißt es, dass Staaten am Persischen Golf wie Saudi-Arabien, die Emirate und Katar sich der Hilfe privater Unternehmen auch aus Israel und den Vereinigten Staaten bedienen, um zunehmend auch eigene Bürger auszuspionieren.

Geheimdienst steht hinter Unternehmen

So ist das Unternehmen hinter ToTok, die Breej Holding, den Recherchen der „New York Times“ zufolge höchstwahrscheinlich eine Scheinfirma, die wiederum mit DarkMatter verbunden sei, einem in Abu Dhabi ansässigen Cyberintelligenz- und Hacker-Unternehmen, in der Geheimdienstbeamte, ehemalige Mitarbeiter der National Security Agency sowie frühere Militärgeheimdienstler arbeiteten.

Die Vereinigten Arabischen Emirate sind einer von Amerikas engsten Verbündeten im Nahen Osten, als Bollwerk gegen den Iran und als enger Partner bei der Terrorismusbekämpfung angesehen. Die Herrscherfamilie wirbt für das Land als Beispiel einer modernen, gemäßigten arabischen Nation, steht aber auch an der Spitze im Einsatz von Überwachungstechnologie, wenn es darum geht, gegen interne Kritiker vorzugehen.

Die Regierung blockiert bestimmte Funktionen von Apps wie WhatsApp und Skype, was ToTok im Land besonders attraktiv gemacht hat. In den vergangenen Monaten begannen halboffizielle staatliche Publikationen damit, ToTok als die von den Bewohnern des Landes lang ersehnte kostenlose App zu bewerben.

Kommentare der Beteiligten Unternehmen hat die „New York Times“ auf Nachfrage nicht erhalten. Apple und Google haben die App infolge der Recherchen aus ihren entsprechenden Appstore-Angeboten entfernt. ToTok selbst spricht zur Begründung aber lediglich von technischen Problemen. ToTok-Nutzer, die die App schon heruntergeladen haben, können sie offenbar weiterhin nutzen.