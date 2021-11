Andrew Bosworth zum Metaversum : „Diese Vision wird uns die nächsten 15 bis 20 Jahre antreiben“

Herr Bosworth, haben Sie „Snow Crash“ gelesen?

Ja, natürlich.

Wie fanden Sie das?

Ein wirklich verrücktes Buch.

Haben Sie den Autor Neal Stephenson denn schon mal getroffen?

Nein, das noch nicht, obwohl er in Tech-Zirkeln die Runde macht.

Er hat den Science-Fiction-Roman „Snow Crash“ im Jahr 1992 veröffentlicht. Die Welt, in der das Buch spielt, hat eine schwere Wirtschaftskrise hinter sich, einiges ist kaputtgegangen, Los Angeles gehört nicht mehr zu den Vereinigten Staaten, vielen Menschen geht es schlecht – und deshalb verbringen sie gerne Zeit in einer virtuellen Welt, die dort Metaversum heißt, da taucht dieses Wort erstmals auf. Was inspiriert Sie, die neue Vision und den neuen Namen Ihres Unternehmers ausgerechnet damit zu verknüpfen?

„Snow Crash“ ist ein großartiges Science-Fiction-Buch, aber es ist natürlich Fiktion. In der Tech-Branche lassen wir uns immer wieder von Science-Fiction inspirieren, denken Sie etwa an die Technologie von Star Trek, die wir uns erträumen . . .

. . . absolut . . .

. . . aber bedeutet das, dass uns der dort vorkommende intergalaktische Krieg inspiriert? Natürlich nicht. Manche Teile sind sehr attraktiv, andere dystopisch. Sie können „Snow Crash“ eher als eine Kritik des Kapitalismus lesen als der Technologie, die von den Menschen genutzt wird, um mit dem Kollaps der Gesellschaft zurechtzukommen. Das Buch überlässt die Kausalität des Zusammenbruchs der Gesellschaft übrigens der Vorstellungskraft des Lesers. Wichtiger aber ist, dass das Metaversum nicht durch einen einzelnen Text definiert ist, auch nicht durch unsere Ankündigung dazu in der vergangenen Woche. Das Metaversum ist eine Idee, eine Idee verbundener virtueller Räume. Und die existieren teilweise schon heute. Wir betreten über unsere Smartphones kleine virtuelle Ökosysteme, die ihre eigene Physik haben, wo bestimmte Dinge möglich sind und andere nicht, eigene Gesetze und Sitten herrschen. Und ihre Natur ist sehr verschieden, sogar die derjenigen, die demselben Unternehmen gehören.

Wie meinen Sie das?

Instagram und Facebook haben verschiedene Eigenschaften, und dort gelten unterschiedliche soziale Sitten. Es gibt darüber hinaus insgesamt eine große Bandbreite an Diensten, interessanterweise mit wenig Verbindungen unterein-ander. Snap, TikTok, Instagram oder Twitter sind für sich genommen ein bisschen wie Silos, kleine separate Welten. Die Frage lautet nun: Gibt es künftig die Möglichkeit für ein immersiveres, ein körperlicheres Internet, das synchronere Erlebnisse erlaubt, mit einem stärkeren Gefühl der Präsenz – im Gegensatz zu den wesentlich asynchronen Erlebnissen, die das mobile Internet gegenwärtig kennzeichnen? Für mich gibt es wenig Ähnlichkeit zwischen der Vision, die wir beschrieben haben, und dem 1992 von Neal Stephenson geprägten Begriff.

Sie brauchen also kein dystopisches Szenario, um damit erfolgreich zu sein?

Überhaupt nicht. Wenn Sie einmal an die Art von Kommunikation denken, die man sich vor hundert Jahren als Science-Fiction vorgestellt hat und die heute vollkommen normal ist: Manche Leute mögen es ungern zugeben, aber die Menschheit ist heute wohlhabender und gesünder als je zuvor, und wir kommen weiter voran. Natürlich gibt es gewaltige Herausforderungen. Wann immer ein neues Medium entsteht, ist das eine Herausforderung für die Gesellschaft, das fing schon beim Buchdruck an und war auch bei Radio, Fernsehen und Internet so. Und das wird auch künftig so sein.