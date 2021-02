Abgang von Bezos : Amazon startet in eine neue Ära

F.A.Z.-Newsletter für Deutschland Jeden Morgen ordnen unsere Redakteure die wichtigsten Themen des Tages ein. Relevant, aktuell und unterhaltsam.

Die operative Führung liegt aber fortan bei Jassy, einem Veteranen, der seit 1997 im Unternehmen ist. Jassy wurde in der Nähe von New York geboren und kam nach seinem Wirtschaftsabschluss an der Eliteuniversität Harvard zu Amazon. In seinen Anfangsjahren hat er als eine Art Assistent und Stabschef eng mit Bezos gearbeitet, er wurde als „Schatten“ des Gründers beschrieben. Er wird heute in erster Linie mit der Cloud-Sparte AWS in Verbindung gebracht, die er 2006 gegründet hat. Inspiration dafür waren Schwächen in der eigenen Informationstechnik von Amazon. Die Entwicklung von Software dauerte zu lange, weil eine übergreifende Infrastruktur im Konzern fehlte und es viel Doppelarbeit gab.

Jassy baute eine solche Infrastruktur auf und fing bald an, die Kapazitäten von Amazon auch anderen Unternehmen anzubieten, und so entstand ein neues Geschäftsfeld, das weit weg vom angestammten Online-Handel zu sein schien. AWS warb Kunden mit dem Versprechen, die Kosten für ihre Informationstechnik variabel zu machen, und wurde so zu einem Pionier im Cloud Computing. Die Sparte gilt heute als das Kronjuwel von Amazon, und ihr Erfolg brachte Jassy in die beste Ausgangsposition, Bezos einmal zu beerben.

Abgang auf dem Höhepunkt des Erfolgs

Wie Amazon jetzt bei der Vorlage von Ergebnissen mitteilte, brachte das Geschäft im vergangenen Jahr einen Umsatz von 45 Milliarden Dollar ein. AWS ist außerdem überdurchschnittlich profitabel und steuerte mehr als die Hälfte zum Betriebsgewinn des Konzerns bei. Allen Bonde von der Analyse- und Beratungsgesellschaft Forrester mutmaßte jetzt, der Aufstieg von Jassy könnte ein Signal sein, dass Amazon sich künftig weiter in Richtung von Geschäften bewegen wolle, die Unternehmenskunden statt Endverbraucher bedienen.

Andrew Lipsman von der Marktforschungsgesellschaft Emarketer sagte, Bezos gehe auf der Höhe seines Erfolges. Tatsächlich steht der Konzern wirtschaftlich glänzend da, und er gilt als einer der größten Gewinner in der Corona-Krise. Er meldete jetzt für das Schlussquartal einen Umsatzsprung um 44 Prozent auf 125,6 Milliarden Dollar. Es war für ihn das erste Quartal in seiner Geschichte mit mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz. Allein im vergangenen Jahr hat er seine Belegschaft um 500.000 auf 1,3 Millionen Mitarbeiter ausgeweitet. Der Konzern steht aber auch unter zunehmendem Druck von Politikern und Regulierern, die seine Marktmacht und seine Geschäftsmethoden hinterfragen.