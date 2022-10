Handelsgigant : Amazon erwartet eine triste Bescherung

Folgt man den Prognosen des größten Onlinehändlers der Welt, liegen dieses Jahr wohl weniger Geschenke unter dem Weihnachtsbaum als üblich. Für das laufende vierte Quartal peilt Amazon einen Umsatz von 140 bis 148 Milliarden Dollar an. Das entspräche einem für Amazons Verhältnisse schwachen Wachstum zwischen 2 und 8 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum, wo der Umsatz bei 137,4 Milliarden Dollar lag. Analysten hatten mit einem Umsatz von 155 Milliarden Dollar gerechnet. Dementsprechend negativ fiel die Reaktion der Börse aus. Der Aktienkurs brach nachbörslich zwischenzeitlich um fast 20 Prozent ein. Für den erfolgsverwöhnten Konzern ist das der größte Kurseinbruch seit knapp 16 Jahren.

Das vierte Quartal ist wegen des Weihnachtsgeschäfts für alle Händler die wichtigste Zeit des Jahres. Hinzu kommt die „Black-Friday“-Woche Ende November, in der vor allem Amazon mit einer Vielzahl von Rabatten und Angeboten den Umsatz ankurbeln will. „Wir sind optimistisch für das Weihnachtsgeschäft, aber wir sind auch realistisch“ sagte Finanzchef Brian Olsavsky bei der Vorstellung der Zahlen. Eine Vielzahl an Faktoren belaste die Portemonnaies der Menschen, deshalb „sind wir nicht sicher, wie stark die Ausgaben im Weihnachtsgeschäft verglichen mit dem letzten Jahr sind.“ Amazon sei auf verschiedene Szenarien vorbereitet.

Die hohe Inflation spürt auch Amazon

Das dürfte auch die ungewöhnlich breite Spanne erklären, die Amazon für seine Gewinnprognose ausgegeben hat. So erwartet der Händler im vierten Quartal ein operatives Ergebnis zwischen null und vier Milliarden Dollar. Im Vorjahresquartal stand unter dem Strich ein Gewinn von 3,5 Milliarden Dollar.

Die hohe Inflation und Konsumflaute macht auch vor Amazon nicht halt. Auch für das abgelaufene dritte Quartal fiel der Umsatz mit 127,1 Milliarden Dollar bei einem Wachstum von 15 Prozent knapp hinter den Erwartungen zurück – und das, obwohl der Konzern die Preise für seinen Dienst „Prime“ im September erhöht hatte. In Deutschland müssen Kunden für den Zugriff auf den Streamingdienst Prime Video und kostenlose Lieferungen bestellter Produkte seitdem beispielsweise monatlich 8,99 Euro statt 7,99 Euro zahlen. Amazon hatte auch andere Gebühren erhöht. Außerdem veranstaltete der Händler mit dem „Prime Day“ an gleich zwei Tagen im Juli eine Sonderverkaufsaktion, um den Absatz anzukurbeln. Solche Aktionen senken allerdings auch die Profitabilität.

Positiv hervor stach hingegen, dass Amazons Kerngeschäft mit dem Onlinehandel wieder zulegte. Im zweiten Quartal war das Geschäft um 4 Prozent geschrumpft, dieses Quartal stiegen die Einnahmen um 4 Prozent. Auch Amazons Werbegeschäft bleibt trotz der konjunkturellen Sorgen stabil und erreichte ein Umsatzplus von 25 Prozent.

2,9 Milliarden Dollar Netto-Gewinn

Amazons Gewinnmaschine, die Cloudsparte AWS, steigerte seinen Umsatz zwar um 27 Prozent. Das ist jedoch das schwächste Wachstum der Sparte in der Firmengeschichte. Im zweiten Quartal war AWS etwa noch um 33 Prozent gewachsen. AWS ist für den Konzern in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden, ist das Geschäft doch verglichen mit anderen Aktivitäten sehr profitabel. Im vergangenen Quartal erreichte die Sparte einen Betriebsgewinn von 5,4 Milliarden Dollar. Das ist deutlich mehr als der konzernweite Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar. Ohne AWS hätte Amazon also einen Milliardenverlust ausgewiesen. Gleichzeitig gerät der Marktführer AWS unter Druck, weil die Wettbewerber Google und Microsoft in Sachen Marktanteile aufholen.

Amazons Nettogewinn fiel in den vergangenen drei Monaten um 9 Prozent auf 2,9 Milliarden Dollar. Die Verluste stammen insbesondere aus dem internationalen Geschäft Amazons. Während das Nordamerika-Segment im dritten Quartal nur ein operatives Minus von 400 Millionen Dollar einfuhr, lag der Verlust im Rest der Welt bei 2,5 Milliarden Dollar.

Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum 2021 konnte Amazon in Nordamerika einen Gewinn über knapp eine Milliarde Dollar einfahren und verlor im Rest der Welt knapp eine Milliarde Dollar. „Das größte Problem waren die zusätzlichen operativen Kosten in Europa“, sagte Olsavsky. Sprit sei in Europa nochmal teurer als in den Vereinigten Staaten ohnehin schon. Zudem habe Europa mit noch stärkeren Rezessionssorgen zu kämpfen als der Heimatmarkt des Konzerns. „Der Ukrainekrieg und die hohen Energiekosten sind in Europa besonders präsent.“

Amazon will den sinkenden Margen einen Sparkurs entgegensetzen. „Wie zu ähnlichen Zeiten in unserer Geschichte, haben wir auch jetzt Maßnahmen ergriffen, um den Gürtel enger zu schnallen“, sagte Olsavsky. Das beinhalte unter anderem einen Einstellungsstopps in bestimmten Geschäftsbereichen und das Beenden einiger Produkte und Dienstleistungen, „von denen wir glauben, dass unser Geld woanders besser aufgehoben ist“. Konkrete Beispiele nannte Olsavsky nicht.