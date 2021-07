Virenexperte Eugene Kaspersky : Alpen, Autos und viel Geld

Um die Welt der Cybersicherheit scheint es derzeit so schlimm bestellt zu sein wie noch nie. Hacker versetzen Wirtschaft und Gesellschaft immer öfter nachhaltig in Angst und Schrecken. Binnen weniger Monate rollten mehrere große Angriffswellen mit ernsten Konsequenzen.

Thiemo Heeg Redakteur in der Wirtschaft.



Über den sogenannten SolarWinds-Hack vom Dezember drangen Angreifer in die Netzwerke Zehntausender Nutzer ein, betroffen waren auch amerikanische Ministerien und Behörden. Im März nutzten Übeltäter Schwachstellen in der weit verbreiteten Exchange-Server-Software von Microsoft aus, sie stießen in die Rechner Hunderttausender Kunden in aller Welt vor. Im Mai sorgte der „Pipeline-Hack“ in den Vereinigten Staaten für Benzinknappheit, Panikkäufe und Schlangen an den Zapfsäulen. Und in dieser Woche erreichte das kriminelle Treiben einen neuen Höhepunkt, als Hacker der Gruppe REvil nach einem Cyberangriff auf den IT-Dienstleister Kaseya eine Rekordsumme von 70 Millionen Dollar verlangten, um via Ransomware verschlüsselte Daten in Firmencomputern wieder zu entschlüsseln.