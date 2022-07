Läden ohne Bargeld : Hier rechnet niemand mehr ab

In Utrecht eröffnet Aldi Nord am Mittwoch die erste Filiale ohne Kasse. Kunden checken ein und aus, 475 Kameras schauen zu.

Kassenlose Gesellschaft: Aldi testet in den Niederlanden eine Filiale ohne Kassierer. Bild: ALDI Einkauf SE & Co. oHG

Im Zentrum Utrechts, sechs Fußminuten vom Hauptbahnhof entfernt, probt Aldi Nord die technische Revolution. Nebenan plätschert das Wasser der Oudegracht, die mit ihren Kais weit unter dem Straßenniveau Utrecht das ganz eigene Bild geben. Um die Ecke liegt der Neude-Platz mit der prächtigen Bibliothek aus den 1920er Jahren, einst das Hauptpostamt, das vielleicht schönste des Landes. Die Chance ist also groß, dass hier auch deutsche Touristen vorbeischlendern. An einer Ecke zur Oudegracht wartet der Discounter mit etwas Neuem auf: mit Hightech. So werden Technikfreunde es sehen. Mit einem Überwachungsmonster, mögen Datenschutzbesorgte sagen.

Denn am Mittwoch öffnet hier die neueste Aldi-Filiale in den Niederlanden. Sie wird kassenlos sein; Kameras und Sensoren ermöglichen es, die Waren in die Tasche zu stecken, automatisch registrieren zu lassen und ohne Weiteres aus dem Laden auszuchecken. Das System könnte auch in Deutschland zum Einsatz kommen: „Wir wollen schauen, wie das von den Kunden angenommen wird. Es ist nicht ausgeschlossen, aber ist auch nicht automatisch gegeben“, sagte bei einer Präsentation Sinanudin Omerhodzic, Technologiechef Einkauf, der F.A.Z..