Airbus-Verkaufschef Scherer : „Wir wählen unsere Schlachten aus“

Es mag nicht recht in die Zeit passen, dass sich ein Industrieunternehmen in Europa aktuell fast mehr um den Hochlauf seiner Produktion sorgt als um die Folgen der explodierten Energiekosten. Doch die Lage für den europäischen Flugzeughersteller Airbus ist zweifellos misslich: Seine Lieferketten sind bald drei Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie im­­mer noch instabil, und in der Montage fehlen Fachkräfte. Den anvisierten Produktionshochlauf musste Airbus deshalb kürzlich drosseln. Der Konzern kann bei Weitem nicht das ausliefern, was er theoretisch könnte und gern würde.

Niklas Záboji Wirtschaftskorrespondent in Paris Folgen Ich folge

Dabei stehen Airlines Schlange für neue Zivilflugzeuge. Seit Ende der Pandemie or­dern sie wie verrückt, weil die globale Luftfahrt weiter zu wachsen verspricht, sich mit verjüngten Flotten Treibstoffkosten sparen lassen und es schärfere Klimaauflagen gibt. Der amerikanische Rivale Boeing hat mehr als 4000, Airbus mittlerweile mehr als 7000 Aufträge in den Büchern. Eine Entspannung des Auftragsstaus ist nicht in Sicht, allein im letzten Jahr zog Airbus weit mehr Flugzeugbestellungen neu an Land, als der Konzern im gleichen Zeitraum ausliefern konnte. Wie Kunden in dieser Gemenge­lage vertrösten?