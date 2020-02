Pilotprogramm in Kanada : Airbnb reglementiert Buchungen von jungen Kunden

Nach Gewaltexzessen mit Todesfolge will die Buchungsplattform Airbnb steuernd eingreifen, um das Anmieten von „Partyhäusern“ durch Kunden unter 25 zu unterbinden. Derzeit läuft ein Test in Kanada.

Die Buchungsplattform Airbnb hat in Kanada mit einem Pilotprogramm begonnen, das Buchungen von Kunden jünger als 25 stärker reglementieren soll, wie die „Financial Times“ mit Verweis auf Unternehmensquellen berichtet. Dieser Kundengruppe soll es dem Unternehmen zufolge dann nicht mehr möglich sein, sich in Häuser in der Nähe ihres Zuhauses einzumieten.

So will Airbnb verhindern, dass Liegenschaften als „Partyhäuser“ genutzt werden und es dort dann zu Gewaltexzessen kommt. Mit der Maßnahme reagiert das Unternehmen auf einen Vorfall in Toronto Anfang Februar in einer Airbnb-Wohnung, bei dem zwei junge Männer erschossen und zwei weitere Menschen verletzt wurden. Polizeiangaben zufolge handelte es sich bei den Toten um junge Männer im Alter von 19 bis 22 Jahren.

Bereits Ende Oktober war es in den Vereinigten Staaten zu einem Schusswechsel in einer Airbnb-Wohnung mit fünf Toten gekommen. Danach hatte die Plattform angekündigt, alle sieben Millionen Häuser und Wohnungen in ihrem Angebot „mit dem Ziel einer hundertprozentigen Verifizierung“ zu überprüfen.

Ein Airbnb-Sprecher wollte laut FT nicht kommentieren, ob das Pilotprogramm in Kanada auch auf andere Länder ausgedehnt werde. Er betonte, dass die neu eingeführte Restriktion Kunden unter 25 nicht daran hindere, Wohnungen oder Häuser weiter weg von ihrer Heimatadresse anzumieten.

Die Buchungsplattform, die im Laufe des Jahres an die Börse gehen will, ist in der letzten Zeit immer wieder wegen mangelnder Sicherheit und Gewaltvorfällen in die Schlagzeilen geraten. Im Januar hatte Airbnb angekündigt, 150 Millionen Dollar zu investieren, um Sicherheitsmaßnahmen wie eine 24-Stunden-Hotline für aufgebrachte Nachbarn und Lärmsensoren in Airbnb-Wohnungen einzurichten.