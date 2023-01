Musikkonsum : Die gar nicht so neue Liebe zu alten Songs

Ältere Songs erfreuen sich auf Spotify und Co. großer Beliebtheit. Aber wird heute wirklich grundsätzlich anders Musik gehört als in der Zeit vor dem Streaming – und was heißt eigentlich alt?

Kate Bushs „Running Up That Hill“ wurde in der Serie „Stranger Things“ verwendet - und bescherte dem Song Millionen Streams. Bild: Allstar

Wer sich schon einmal dabei ertappt hat, auf einem Streamingdienst wie Spotify andauernd den viele Jahre alten Lieblingssong zu suchen, ist nicht allein. Auch deshalb haben Finanzinvestoren seit einiger Zeit verstärkt Interesse an Rechtepaketen, wenngleich nicht aus Nostalgiegründen.

Gut kalkulierbare, langfristig stabile und allein schon durch den weiter wachsenden Markt steigende Einnahmen: Musikrechte erscheinen als lohnenswertes Investment. Zwar ist die Gleichung in der Praxis – wie so oft – um einiges komplizierter. Allein die Rechtewahrnehmung ist ein komplexes Feld, ganz zu schweigen von der Katalogvermarktung, um Songs beliebt zu halten. Doch der grundsätzliche Reiz von Katalogen als Investition lässt sich so zusammenfassen. Daran hat sich auch mit den nun wieder steigenden Zinsen nichts geändert – aus gutem Grund.

Denn Katalogwerke erfreuen sich großer Beliebtheit. Der amerikanische Musikjournalist Ted Gioia stellte vor gut einem Jahr deshalb sogar die Frage, ob alte Musik neue Stücke „kille“. Für die USA, den größten Musikmarkt der Welt, erfasst das Unternehmen Luminate die Entwicklungen. Dem Bericht für das Jahr 2022 zufolge lag der Kataloganteil am Gesamtkonsum, also Audio- und Video-Streams und digitale sowie physische Verkäufe zusammengerechnet, bei 72,2 Prozent. Ein abermaliger Zuwachs nach 69,8 Prozent im Jahr 2021 und 65,1 Prozent im Jahr 2020.

Katalog klingt nur wie „Oldie“

Musikstreaming-Marktführer Spotify präsentierte Ende September Daten, denen zufolge der Anteil von Katalogsongs in den globalen, allwöchentlich erstellten Top-200-Charts zwischen Januar und April 33 Prozent betrug. Ein klarer Überhang von neuen Veröffentlichungen, aber auch hier zeigen sich Zuwächse beim Kataloganteil, Im Jahr 2021 lag der Wert bei 23 Prozent und 2020 bei 13 Prozent. Mit Blick auf die Gesamtstreams haben Katalogtracks ohnehin die Oberhand, heißt es stets in der Branche.

Laut einer am Donnerstag veröffentlichten Auswertung der deutschen Chartsermittler GfK Entertainment zusammen mit dem Bundesverband Musikindustrie (BVMI) entfielen in Deutschland im vergangenen Jahr 47 Prozent aller Audio-Streams auf „seit 2020“ veröffentlichte Tracks. Genauer eingegrenzt werden die Angaben nicht. Auch wie sich dieser Wert im Jahresvergleich entwickelt hat, wird nicht mitgeteilt. Für 35 Prozent standen demnach Werke aus den 2010er-Jahren, die 2000er kommen auf 8 Prozent, die 1990er auf 4 Prozent. Ein Vergleich mit den Luminate-Daten ist nur bedingt möglich, da diese alle Formate umfassen. Auch ist der US-Markt für Musikaufnahmen digitaler als der deutsche. Was beide eint: Sowohl in den USA als auch in Deutschland ist die Gesamtzahl der Audio-Streams als Kerntreiber des Branchenwachstums weiter gestiegen: um 12,1 Prozent respektive 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Rund 178 Milliarden Audio-Streams waren es hierzulande, der US-Wert liegt mit 1,1 Billionen weit darüber.