17,5 Milliarden Dollar steuerten im vergangenen Jahr die Ausschüttungen der Streamingdienste zu den 26,2 Milliarden Dollar Gesamtumsatz auf dem globalen Markt für Musikaufnahmen bei – Tendenz steigend. Die enorme Bedeutung des Beitrages von Spotify, Apple, Amazon, Youtube Music, Deezer und anderen Streamingdiensten für die Musikindustrie ließe sich ohne Weiteres noch mit anderen Daten unterstreichen. Kein Wunder also, dass über die Art der Verteilung der Milliarden seit Jahren rege diskutiert wird in der Branche.

Benjamin Fischer Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Aktuell nutzen hierfür alle großen Dienste das gleiche System, das Pro-Rata genannt wird. In diesem fließen alle Einnahmen eines Abrechnungszeitraums für jeden Markt gesondert in den jeweiligen Ländertopf. Streams von Nutzern einer werbefinanzierten Gratisversion, vor allem relevant bei Spotify, sind weniger wert als jene von zahlenden Hörern. Unter diesen wiederum gibt es eine Unterscheidung zwischen Hörern mit einem auf den Einzelnutzer heruntergebrochenen vergünstigten Familen-, Duo-, oder Studenten-Abo und eben dem Einzel-Abonnement. Gezählt wird ein Stream ab einer Länge von 31 Sekunden.

Was könnte eine nutzerzentrierte Abrechnung verändern?

Die Verteilung aus den Töpfen erfolgt im Anschluss nach Marktanteilen: Auf jeden Song fällt eine Summe ab, bemessen an der Gesamtzahl der Abrufe. Kommt ein Werk in einem Markt zum Beispiel auf 10 Prozent aller Streams, dann verteilen sich 10 Prozent der Ausschüttungen aus dem Markt in dem betreffenden Zeitraum an die Rechteinhaber dieses Songs. Die rund zwei Drittel der Umsätze, welche die Dienste ausschütten, verteilen sich grob gesagt im Verhältnis 80 Prozent zu 20 Prozent zugunsten der Aufnahme. Wie viel letztlich bei einem Interpreten oder einem Songwriter ankommt, ist pauschal nicht zu beantworten, schon allein weil alle Faktoren aufseiten der Ausschüttungen stets variieren. Zudem hängt die Summe maßgeblich von den individuellen Verträgen mit den jeweiligen Partnern aus der Musikindustrie ab.

Der erste große Hebel ist also die Art und Weise, wie die Gelder von den Diensten auf die einzelnen Songs und zusammengerechnet so auf die Kataloge der Künstlerinnen und Künstler verteilt werden. Eine der in der Branche am regesten diskutierten Alternative zum seit dem Start des Musikstreamings angewandten Pro-Rata-Modells ist UCPS („User Centric Payment System“). Wie der Name schon sagt, würde unter diesem System das Geld eines Nutzers nur unter den jeweils gehörten Songs verteilt. Es gäbe also viele kleine einzelne Töpfe anstelle der großen Ländertöpfe, in die alle Gelder der dortigen Nutzer fließen. Wie sich eine Umstellung auf die Geldverteilung unter den vielen verschiedenen Künstler-Katalogen auswirken könnte, haben schon einige Studien versucht zu ergründen. Ein Aspekt, der mehrfach genannt wird, ist, dass auf das mit Blick auf die reine Gesamtzahl an Streams besonders starke Genre Rap tendenziell weniger Geld abfallen würde, während tendenziell weniger gestreamte Genres wie Klassik, Metal, aber auch Jazz oder Blues hinzugewinnen könnten.