Abrechnung mit Spotify & Co : Universal Music-Chef fordert neues Streaming-Modell

Es hat Tradition: Zum Jahreswechsel verschickt Lucian Grainge stets eine Botschaft an die Universal-Music-Belegschaft, und es hat ebenso Tradition, dass diese bald darauf in den verschiedensten Branchenmedien nachzulesen ist. Vor allem geht es in dem Memo um einen Dank ans Team, neue Unternehmensprojekte und eben die Erfolge des größten Musikkonzerns der Welt im zurückliegenden Jahr. Natürlich zählt Grainge auch dieses Mal verschiedenste Interpreten und Songwriter auf, mit denen Universal zusammenarbeitet und die im abgelaufenen Jahr im positiven Sinne für Aufsehen – und stattliche Einnahmen – gesorgt haben.

All das kennt man aus der Vergangenheit. Ein großer Teil des aktuellen Schreibens ist aber dem Status Quo der Streaming-Ökonomie gewidmet – und den Veränderungen, die Grainge hier für notwendig erachtet. Die Kernpunkte seiner Kritik sind seit einiger Zeit bekannt: So hatte Grainge schon im Oktober nach Vorlage der Quartalszahlen im Gespräch mit Investoren erklärt, dass mittlerweile täglich 100.000 neue Songs auf Spotify und Co erschienen, schade der Nutzererfahrung.

Denn die Algorithmen lotsten die Hörer so auf diese teils qualitativ miserablen Inhalte, anstatt auf hochqualitative Veröffentlichungen und vor allem für den Zugang zu solchen „großartigen“ Werken zahlten Verbraucher ja schließlich für ein Streaming-Abo. Als Beispiel nannte er damals das neue Taylor Swift-Album, vertrieben vom Universal Label Republic Records. Im Zuge der Übernahme von 49 Prozent der Anteile am Musikunternehmen PIAS gab es dann wenig später den nächsten unmissverständlichen Fingerzeig: In der Vergangenheit sei es oft um „Majors gegen Indies“ gegangen, ließ Grainge sich in der Pressemitteilung zitieren. Heute sei klar, die „wichtige Unterscheidung in unserer Industrie“ sei die zwischen denen, die sich dem Aufbau von Künstlern verschrieben gegenüber jenen die „Quantität über Qualität“ stellten.

Manche Uploads „kaum als Musik“ zu bezeichnen

In seinem Memo schreibt er nun, manche Neuveröffentlichung auf den Streamingdiensten könne man „kaum als Musik“ bezeichnen. Doch während die Dienste die Werke von Künstlern mit einer „großen und passionierten“ Fanschar nutzen, um Verbraucher zum Abschluss eines Abos zu bringen, navigierten die Algorithmen sie im Anschluss oft zu Inhalten, die einen „nennenswerten künstlerischen Anspruch“ vermissen ließen, dafür aber die Dienste weniger Lizenzgebühren kosteten und teils sogar von ihnen selbst in Auftrag gegeben worden seien.

Alle großen Streamingdienste zahlen rund zwei Drittel ihres Umsatzes an die Rechteinhaber der auf ihren Plattformen vertretenen Songs. Grainge nennt in seinem Memo keine Namen, dass die kommenden Lizenzverhandlungen mit den Diensten spannend werden dürften, steht aber außer Frage. Zumal Grainge auch explizit die 31-Sekunden-Regel erwähnt. Von dieser Grenze an zählt ein Stream für die Abrechnung, egal wie lang der Song ist oder wer ihn wie veröffentlicht hat. „Abertausende“ exakt 31 Sekunden lange Schnipsel würden hochgeladen, nur um das System auszunutzen, so Grainge.