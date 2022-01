Rekordfinanzierung : Geldregen für Passwortmanager-Start-up

Sich Passwörter zu merken, fällt jedem schwer. Investoren sehen in Programmen, die dabei helfen, deshalb ein lukratives Geschäft. 1 Password überrascht nun mit der größten Finanzierungsrunde, die es in Kanada je gab.

Passwörter gelten manchem Angestellten als die Geißel des modernen Arbeitens. Den Tipp von Fachleuten, niemals dasselbe Passwort für mehrere Dienste zu verwenden, beherzigt fast niemand. Denn angesichts unzähliger Onlinekonten zu Hause und im Büro kann sich niemand viele unterschiedliche Passwörter merken. Als Alternative zu Klebezetteln am Bildschirm bleibt die Nutzung eines Programms, dass sich die Kennungen merkt. Passwortmanager sind schon in vielen Internetbrowsern enthalten, es gibt sie aber auch als separates Programm. Die Lösungen in Browsern gelten oft als unsicher, weil Hacker sie mit spezieller Software auslesen können. Deshalb florieren Anbieter eigenständiger Passwortmanager.

Bastian Benrath Redakteur in der Wirtschaft. Folgen Ich folge



Welches Potential Investoren für diese Unternehmen sehen, illustriert eine Finanzierungsrunde, die der kanadische Anbieter 1 Password am Mittwoch bekannt gab. Wagniskapitalinvestoren wie Iconiq Growth und Tiger Global stecken 620 Millionen Dollar in das Unternehmen und verleihen ihm damit eine Bewertung von 6,8 Milliarden Dollar. Nach Angaben von 1 Password handelt es sich um die größte jemals von einem kanadischen Start-up eingeworbene Finanzierungsrunde. Neben den institutionellen Investoren beteiligten sich auch eine Reihe von Prominenten persönlich, etwa Linkedin-Chef Jeff Weiner, der Musiker Justin Timberlake und die Schauspielerin Scarlett Johansson.

1 Password ermöglicht seinen Nutzern die Speicherung sowohl von Passwörtern als auch von Kopien wichtiger Dokumente – Ausweise, Pässe, Führerscheine – in einer verschlüsselten Cloud. Auf diese hat auch das Unternehmen selbst keinen Zugriff, wie Vorstandschef Jeff Shiner gegenüber der F.A.Z. erläutert: „Wir sind technisch nicht in der Lage zu sehen, was für Dienste ein Nutzer nutzt und was er in seinem Passwort-Tresor gespeichert hat.“

Solche Speicher bietet das Unternehmen auch für Geschäftskunden. Diese erhalten neben einem sicheren Ort für Passwörter und Geschäftsgeheimnisse auch professionelle Werkzeuge, um diese den richtigen Mitarbeitern zugänglich zu machen und andere davon fernzuhalten. Shiner verweist auf eine 1-Password-Studie, nach der 77 Prozent der Softwareentwickler auch nach ihrem Ausscheiden aus einem Unternehmen weiterhin auf sensible Daten des ehemaligen Arbeitgebers zugreifen können. „Wir wollen Bequemlichkeit und Sicherheit zusammenbringen“, sagt Shiner.

Das Unternehmen arbeitet nach eigenen Angaben profitabel. Das eingeworbene Wagniskapital will 1 Password nutzen, um mehr Mitarbeiter einzustellen und international zu expandieren. Im Geschäftskundensegment ist Deutschland nach den USA und Großbritannien der drittwichtigste Markt für 1 Password. Hierzulande soll deshalb in diesem Jahr eine Niederlassung aufgebaut werden. Ihm anvertraute Daten hostet das Unternehmen schon teilweise in Deutschland. Dafür nutzt es das Rechenzentrum der Amazon-Cloudsparte AWS in Frankfurt.

Mehr zum Thema 1/ 46:23

Personell hat sich das Unternehmen in den vergangenen zwei Jahren von 177 auf knapp 600 Angestellte verdreifacht, eine weitere Verdopplung soll folgen. Zudem stellt Shiner auch Übernahmen in Aussicht, etwa von Unternehmen, die Technologien zur passwortlosen Anmeldung entwickeln. Doch auch in andere Richtungen sei man offen. „Wir nehmen nichts vom Tisch“, sagt Shiner. Das Geld müsse jedoch keineswegs sofort ausgegeben werden. Vielmehr wolle sich 1 Password auch ein Kapitalpolster schaffen, um gegebenenfalls „große Wetten“ auf wichtige Technologien eingehen zu können.