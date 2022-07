Wie Wissing Glasfaser in jedes Haus bringen will

Digitalisierung : Wie Wissing Glasfaser in jedes Haus bringen will

Mit knapp 100 Einzelmaßnahmen möchte Bundesdigitalminister Volker Wissing (FDP) dafür sorgen, dass alle Bürger in Deutschland bald Zugang zum schnellen Internet haben – nicht nur in den Städten, sondern auch in entlegenen Gebieten auf dem Land. Das geht aus dem Entwurf seiner „Gigabitstrategie“ hervor, die er an diesem Mittwoch seinen Kabinettskollegen vorlegen will. Sie liegt der F.A.Z. vor.

Helmut Bünder Wirtschaftskorrespondent in Düsseldorf. Folgen Ich folge Corinna Budras Wirtschaftskorrespondentin in Berlin. Folgen Ich folge

Dazu müssen allerdings auch die Bundesländer tätig werden, sie sollen Genehmigungsverfahren etwa im Baurecht vereinfachen und beschleunigen. Bis Ende des Jahres soll dies auf dem Weg gebracht sein. Außerdem will Wissing mehr Pragmatismus beim Verlegen der Leitungen sehen. Sollten durch neue Techniken Schäden an Straßen entstehen, soll ein Haftungsfonds diese ausgleichen. Damit sollen Telekommunikationsunternehmen die Bedenken genommen werden, neue Verfahren zu nutzen. Auch in Zügen soll sich der Empfang künftig stark verbessern, dazu sollen die Schienenwege und Fahrzeuge entsprechend umgerüstet werden. Eine Säule der Strategie ist zudem auf die Gewinnung von Fachkräften gerichtet. Sie werden auch in diesem Bereich händeringend gesucht.

Ziel der Strategie ist es, bis zum Jahr 2025 mindestens die Hälfte der Haushalte und Unternehmen in Deutschland an das Glasfasernetz anzuschließen. Fünf Jahre später soll es für jeden in Deutschland „Glasfaser bis in Haus“ sowie den neusten Mobilfunkstandard geben. Auch die Telekommunikationsbranche soll ihren Beitrag dazu leisten: Sie sicherte zu, in den nächsten drei Jahren 50 Milliarden Euro in den Ausbau stecken. In den Regionen, in denen sich ein wirtschaftlicher Ausbau nicht lohnt, wird der Staat Fördergelder zur Verfügung stellen.

Wissing steht dabei vor dem Dilemma, dass er die Investitionen der Unternehmen nicht abwürgen darf, aber gleichzeitig sicherstellen muss, dass Glasfaser auch in Regionen kommt, die für die Privatwirtschaft als unrentabel gelten.

In der Branche stoßen die Pläne schon vor der Vorstellung auf Skepsis. Markus Haas, Vorstandsvorsitzender des Mobilfunkkonzerns O2 (Telefónica Deutschland), fordert den Verzicht auf teure Frequenzauktionen, welche die Betreiber viele Milliarden Euro gekostet haben. „Die Gigabitstrategie muss bei den Ursachen für den Status Quo ansetzen. Es bedarf einer vorausschauenden Frequenzplanung und -vergabepraxis über 2030 hinaus“, sagte Haas der F.A.Z. Dazu gehöre eine „zeitnahe Verlängerung bestehender Frequenznutzungsrechte sowie die Bereitstellung neuer reichweitenstarker Frequenzbänder. „Hier benötigen die ausbauenden Unternehmen Planungssicherheit für weitere Milliarden-Investitionen“, so Haas. Er betonte, dass für die Vereinfachung und Beschleunigung von Bauvorhaben auch Länder und Kommunen in der Pflicht seien. Dort bestehende Engpässe müssten ebenfalls angegangen werden.

Mehr zum Thema 1/ 39:07

Die Branchenverbände VATM und Breko halten den Entwurf für nicht ausreichend, um die „sehr ambitionierten Ausbauziele“ der Bundesregierung zu erreichen. „So wird der Ausbau länger dauern als geplant“, kritisierte Norbert Westfal, Breko-Präsident und Chef des niedersächsischen Regionalversorgers EWE Tel. Kritisch sehen die Verbände vor allem die künftigen Förderbedingungen. „Es droht eine Verschwendung von Steuergeldern“, warnten sie. Grund sei eine überzogene Unterstützung des Glasfaserausbaus auch in solchen Regionen, die genügend Rentabilität für private Investitionen versprächen. Den Unternehmen sind diese ein Dorn im Auge, weil der Staat dadurch in direkter Konkurrenz zu der Privatwirtschaft tritt. Allerdings hat Wissing auch schon wiederholt betont, dass er Bewohnern auf den Land nicht zumuten könne zu warten, bis klar sei, welche Regionen rentabel genug seien. Deshalb müssten Kommunen auch schon früher die Gelegenheit bekommen, den Ausbau zu fördern.