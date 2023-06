Der digitale Euro soll nach den Vorstellungen der EU-Kommission künftig als Ergänzung zum Bargeld den Status eines gesetzlichen Zahlungsmittels erhalten. Das geht aus einer vorläufigen Fassung des Gesetzentwurfs hervor, den die EU-Behörde in zehn Tagen vorstellen will. Das Papier sickerte während eines Treffens der Eurogruppe am Donnerstagabend in Luxemburg an die Medien. Dort informierten die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, und mehrere Kommissionsvertreter die Eurofinanzminister über den Stand der Pläne.

Werner Mussler Wirtschaftskorrespondent in Brüssel.

EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Paolo Gentiloni sagte nach dem Treffen, der digitale Euro werde „eine zusätzliche Option“ für die europäischen Bürger sein, um in Euro zu zahlen. „Es geht nicht darum, Bargeld zu ersetzen, sondern es zu ergänzen, das ist sonnenklar.“ Der Chef der Eurogruppe, Paschal Donohoe, sagte nach der Diskussion, die Eurostaaten unterstützten das Projekt grundsätzlich. Der Kommissionsentwurf diene dazu, den gesetzlichen Rahmen für den digitalen Euro zu schaffen. Mit der konkreten Vorbereitung befasse sich – wie bisher schon – die EZB.

Diese bereitet die Einführung der digitalen Einheitswährung schon seit Jahren vor. Die EU-Staaten hatten erst vor einem halben Jahr entschieden, dass dafür ein gesetzlicher Rahmen notwendig sei. „Wir wollen uns an der weiteren Diskussion aktiv beteiligen, damit die Bürger den digitalen Euro annehmen“, sagte Donohoe.

Obergrenze für Transaktionen empfohlen

Der Status als gesetzliches Zahlungsmittel bedeutet, dass die Bürger auch digital Zugang zu Zentralbankgeld erhalten. Dieses existiert bisher nur in Form von Bargeld und Münzen. Den digitalen Euro müsste der Handel als gesetzliches Zahlungsmittel immer annehmen, egal ob im Laden oder online. Zugleich werden alle Finanzinstitute im Euroraum verpflichtet, ihren Kunden „elementare Dienstleistungen“ rund um den digitalen Euro gratis anzubieten. Ähnlich wie künftig für Bargeld empfiehlt die Kommission, auch für den digitalen Euro eine Obergrenze für Transaktionen einzuführen. Für das Bargeld sind dafür in einem davon unabhängigen Gesetzgebungsverfahren derzeit 10.000 Euro vorgesehen.

Nach Ansicht der EU-Kommission ist der digitale Euro unabdingbar, weil die EU-Bürger sehr viel mehr als früher digital bezahlen. Die bisherigen Möglichkeiten etwa über Kartenzahlung reichten nicht aus, um die Bedürfnisse der Bürger angemessen zu bedienen. Ohne einen digitalen Euro würden sich die Digitalwährungen anderer Staaten oder private Kryptowährungen in Europa ausbreiten und die Rolle des Euro zurückdrängen, heißt es in dem Entwurf. Ohne eine digitale Version der Gemeinschaftswährung könne das Vertrauen in diese leiden. Die Folgeabwägung der Kommission habe ergeben, dass die langfristigen Vorteile eines „gut konzipierten digitalen Euro mit guter Absicherung“ die Kosten überwögen. Die Kommission werde einen höchstmöglichen Datenschutz sicherstellen.

Der EZB-Rat will im Oktober entscheiden, ob das Projekt endgültig ins Laufen kommt. Die Zentralbank wird dafür auch weiter zuständig bleiben. Die Gesetzgebung, die mit dem Kommissionsvorschlag beginnt, soll parallel erfolgen. Nach Einschätzung von EU-Diplomaten ist es fast ausgeschlossen, dass sie noch vor der Europawahl in einem Jahr zum Abschluss kommt. Auch in der Kommission heißt es, Gründlichkeit komme vor Tempo. Das sei aber unproblematisch, weil die Vorbereitungsarbeiten mehrere Jahre dauern dürften. Lagarde hatte unlängst einen Start nicht vor 2026 in Aussicht gestellt.