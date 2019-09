Streaming : Youtube will den Musikmarkt erobern

Bis zum Jahr 2025 will das Videoportal Marktführer im Musik-Streaming sein. Über die Umsatzzahlen in diesem Bereich schweigt sich das Unternehmen aber bislang aus.

In sechs Jahren soll der größte Teil der Musikumsätze der Welt auf dem Videoportal Youtube erzielt werden. Dieses Ziel gab Youtubes Musikchef, Lyor Cohen, am Dienstag in Berlin aus. Cohen sprach zur Eröffnung des neuen „Youtube Space“, einem Kulturzentrum mit professionellen Studios, die Beitragende ab einer gewissen Bekanntheit zur Produktion ihrer Videos und Musik kostenfrei nutzen können. Youtube Spaces wie den in Berlin gibt es ebenso in Los Angeles, New York, London, Paris, Rio de Janeiro und Tokio. Um hinein zu dürfen, muss der Kanal des Youtubers mindestens 10.000 Abonnenten haben.

Der potentielle Nutzerkreis ist groß; zur Zeit verzeichnen mehr als 2800 Kanäle in Deutschland mehr als 100.000 Abonnenten. In Berlin gab es schon seit einigen Jahren einen dieser Orte im Stadtteil Tempelhof, mit der Neueröffnung in Berlin-Mitte, vis-a-vis der Museumsinsel, rückt er nun ins Zentrum der Stadt. Er verfügt auf 1500 Quadratmetern über drei Fernsehstudios und ein Tonstudio für Musikaufnahmen.

Cohen gab sich zuversichtlich, das Ziel erreichen zu können, da Musiker auf Youtube Umsätze aus verschiedenen Quellen erzielen könnten. „Wir sind ein Flugzeug mit mehreren Motoren“, sagte Cohen der F.A.Z. „Auf Youtube kann Geld durch Abonnements, Werbung oder auch den direkten Kontakt zwischen Musikern und ihrem Publikum verdient werden – zum Beispiel den Vertrieb von Merchandise.“

Youtube gibt keine Zahlen raus

Zugleich unterstrich Cohen – der mehrere Jahrzehnte selbst für verschiedene Labels arbeitete, bevor er vor gut zwei Jahren zur Google-Tochtergesellschaft kam –, dass Musikverlage auch künftig und auch auf Youtube einen Platz in der Wertschöpfungskette hätten. „Ich glaube fest daran, dass Labels auch weiter eine Rolle spielen werden“, sagte er. Musik zu machen sei für Musiker anstrengend genug, die Infrastruktur eines Vermarktungsunternehmens nutzen zu können, sei auch künftig hilfreich.

Youtube gibt keine Zahlen darüber heraus, wie groß die Umsätze jetzt schon sind, die mit Musik auf der Plattform erzielt werden. Lediglich das Teilsegment der Werbeumsätze ist bekannt: Dort hat das Portal im vergangenen Jahr 1,8 Milliarden Dollar an Musiker ausgeschüttet. Im Vergleich zu gut 19 Milliarden Dollar, die nach Angaben des Weltmusikverbands Ifpi auf der Welt im vergangenen Jahr mit Musik umgesetzt wurden, scheint der Weg bis zur Position des größten Umsatzlieferanten der Musikindustrie noch weit zu sein. Allerdings stammt mit 47 Prozent schon heute fast die Hälfte der aus dem Internet gestreamten Musik von Youtube. Allein die Monetarisierung dessen – oder vielmehr die Verteilung der so generierten Umsätze – steht noch aus.

„Youtube ist, wenn man die Nutzungszeit betrachtet, aktuell der mit weitem Abstand größte Musik-Streaming-Dienst der Welt“, sagt Florian Drücke, Vorstandsvorsitzender des Bundesverbands der Musikindustrie, der die Labels vertritt. Das schlage sich aber bislang nicht im Branchenumsatz nieder. „Der Umsatz mit dem Musikkonsum über Video-Streaming lag im ersten Halbjahr 2019 bei weniger als 3 Prozent des Gesamtumsatzes, da Youtube bisher keine regulären Lizenzen für Musik zahlt“, sagt Drücke. „Und das, obwohl Youtube die Inhalte kuratiert, mit Werbung versieht und erheblich an ihnen verdient.“ Musikstreamingdienste wie Spotify, Deezer, Amazon oder Apple Music hingegen trügen über den Kauf regulärer Lizenzen in Summe 56,4 Prozent zum Umsatz bei.