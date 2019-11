Digitale Policen : Wo kommen die Innovationen in der Versicherung her?

Aktualisiert am

Wo kommen die Innovationen in der Versicherung her?

Rückversicherer sind nah dran am digitalen Wandel ihrer Branche. Als globale Akteure spüren sie Trends früher als andere auf. Das nutzen sie dafür, um kleine Verbesserungen für die gesamte Branche durchzusetzen.

Wenn bahnbrechend neue Ideen in die Versicherungswirtschaft kommen, sind die großen internationalen Rückversicherer meist nicht weit weg. Ob es das global verbreitete Gesundheitsprogramm Vitality ist, mit dem Kunden ihrem Versicherer Gesundheitsdaten zuspielen und im Gegenzug an Rabattprogrammen teilnehmen dürfen, oder der Versuch, mit Hilfe einer digitalen Gesichtserkennung den optimalen Lebensversicherungstarif zu bestimmen.

Ob es um situative Policen geht, mit denen man seine liebsten Gegenstände per Smartphone in Sekundenschnelle absichern kann, oder um Hundehalterversicherungen, für die man Informationen aus Hundehalterforen in den Sozialen Medien nutzt.