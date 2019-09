Wikipedia-Gründer Wales : „Trump würde sofort geblockt werden“

Der Wikipedia-Artikel über den Wikipedia-Gründer ist sehr lang, zumindest die englische Version. Man erfährt viel über Jimmy Wales: Dass er in den 90er Jahren eine Webseite betrieben hat, auf der die Nutzer erotische Bilder verbreiteten. Und dass er libertäre, marktliberale Ansichten vertritt und von Ayn Rand und Friedrich August von Hayek beeinflusst sei.

Doch eine Sache fehle ihm, sagt Jimmy Wales. „Ich bin leidenschaftlicher Koch. Ich koche viel und glaube auch, dass ich ziemlich gut koche“, sagt er im Gespräch mit der F.A.Z. Das werde aber nirgendwo erwähnt. „Das fühlt sich für mich wie ein unvollständiges Bild von mir an.“ Ansonsten sei der Artikel über ihn ziemlich genau, sagt er. Auch wenn er die Beschreibung als „Libertärer“ relativiert. Ein „behutsamer Libertärer“ sei er, eigentlich stehe er politisch in der Mitte, doch diese sei ein bisschen verloren zurzeit angesichts der Beliebtheit radikaler Ideen.

Der libertäre Sozialist

Es wirkt fast kurios, dass Wales sich als marktliberal beschreibt. Schließlich ist Wikipedia die vielleicht größte Initiative für Sozialisierung der Geschichte. Das meiste Wissen ist nicht mehr privat, man braucht keine teure vielbändige Enzyklopädie mehr. Wikipedia weiß Bescheid. Wales sieht darin keinen Widerspruch. „Bei guten, ehrlichen Geschäften geht es um freiwilligen Austausch. Ich biete Ihnen etwas an und wenn Sie es mögen, handeln wir.“ Genauso sei das auch bei Wikipedia. Niemand werde gezwungen mitzumachen. „Und wenn Sie dafür zahlen möchten, können Sie zahlen“, man werde dazu aber nicht gezwungen. „Ich lehne Zwang ab“, sagt Wales. Entscheidend sei, ob man respektvoll miteinander umgehe, nicht ob man Gewinn erwirtschafte.

Wales kommt aus dem Norden Alabamas. Der Staat ist seit Jahrzehnten republikanisch geprägt. Bei der Präsidentschaftswahl 2016 erhielt Donald Trump hier fast doppelt so viele Stimmen wie Hillary Clinton. Gerade der Norden ist tiefrot, also republikanisch, gefärbt. Doch Wales hat wenig übrig für Trump: „Wenn Menschen sich auf Wikipedia so verhielten, wie der Präsident sich auf Twitter verhält, würden die sofort geblockt werden.“ In der Community der Wikipedia-Autoren werde es nicht toleriert, wenn Menschen andere attackierten und beschimpften.

Die erste Enzyklopädie mit drei Jahren

Darauf legten sie viel Wert bei Wikipedia, sagt Wales. Er sitzt im Kuratorium der Wikimedia-Stiftung, die hinter Wikipedia steht. „Ich verbringe viel Zeit damit, mit der Community zu reden, über Maßnahmen nachzudenken, Petitionen aus der Community zu diskutieren, Leute an unsere Werte zu erinnern“, sagt er. Was er tut, lässt sich online gut nachvollziehen. In einem Wikipedia-Chat schreibt er, dass er das „bezahlte Bearbeiten“ von Artikeln ablehne. Oder er äußert sich zu Kritik, dass die Wikimedia-Stiftung zu teuer arbeite und nicht genug Stipendien vergebe. Nur selten bearbeite er noch selbst Artikel, sagt er. Der letzte, den er laut seinem Wikipedia-Profil selbst bearbeitet hat, war der über Jeffrey Epstein. Am 9. Juli fügte er an der Stelle, an der über Bill Clintons Reisen mit dem Privatjet von Epstein berichtet wird, zwei Quellen an.

Wales ging auf eine Dorfschule, die seine Mutter und Großmutter betrieben. Mit drei Jahren wurde ihm seine erste Enzyklopädie überreicht, erzählte er vor Jahren. Als er schließlich lesen lernte, habe er sich das Werk vorgenommen. Doch er war danach unzufrieden, weil die Enzyklopädie für ihn unvollständig gewesen sei.

Die gute Seite des Internets

Jüngst erschienen Berichte über Wikipedia, die Sorgen machten. Das dort gesammelte Wissen veralte, schrieb die F.A.S. Andere wie etwa ZDF-Moderator Jan Böhmermann monierten, dass dort vor allem Männer Artikel verfassten. Das mache ihm auch Sorgen, sagt Wales. Man habe Initiativen wie Schreibevents gestartet, an denen Artikel über Wissenschaftlerinnen verfasst würden. Ansonsten beschwichtigt er: Die Zahl der Autoren habe sich stabilisiert. Für die englischsprachige Wikipedia stimmt das: Von 2007 hat sich die Zahl der aktiven Autoren fast halbiert, seitdem stagniert sie. In Deutschland ist die Entwicklung dramatischer: Die Zahl der halbwegs aktiven Autoren ist seit 2009 um 60 Prozent zurückgegangen.

Wales tourt als Redner um die Welt. Er steht für die gute Seite des Internets – während die Tech-Konzerne immer häufiger in der Kritik stehen. „Ein Teil davon ist gerechtfertig“, sagt Wales. Er nennt den Cambridge-Analytica-Skandal bei Facebook. Das Problem sei das Geschäftsmodell von Facebook, aber auch von Youtube. Nur mit Werbung Geld zu verdienen, schaffe Anreize, die Nutzer möglichst lang auf der Webseite zu halten. Es zeige sich, dass das am besten durch Empörung und negative Emotionen gelänge. „Ein Bezahlmodell würde helfen“, sagt er. Wenn Mark Zuckerberg sich das morgen überlege, könne er das schnell umsetzen. Nicht gelten lässt er die Klagen darüber, dass die Digitalkonzerne zu wenig Steuern zahlten. „Man kann von Unternehmen nicht erwarten, dass sie einfach freiwillig mehr Steuern zahlen“. Das seien Probleme des Gesetzgebers, nicht der Unternehmen.

Mehr zum Thema 1/

Wales hat neben Wikipedia einige Digitalunternehmen gegründet: Ein werbefinanziertes Webforum und die Onlinezeitung Wiki-Tribune, beide ohne großen Erfolg. Außerdem berät er den „Guardian“. Eines unterscheidet ihn damit von den anderen großen Internet-Gründern, darauf wies eine Trauzeugin bei seiner dritten Hochzeit hin. Die Freundin seiner Braut, der langjährigen Beraterin von Tony Blair Kate Garvey, scherzte, Garvey habe es fertig gebracht, den einzigen weltbekannten Internet-Unternehmer zu heiraten, der nicht Milliardär sei.