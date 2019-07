Digitale Souveränität : Europa ist in der Cloud gefangen

In den frühen 1960er Jahren brummte die Wirtschaft in Deutschland. Mit dem „Wirtschaftswunder“ hatten auch Steuerberater Hochkonjunktur. So sehr, dass sich die Kanzleien fragten, wie sie die ganzen Daten ihrer schnell wachsenden Kundschaft bewältigen sollten. Rettung verhieß das Stichwort „Elektronische Datenverarbeitung“. Aber Computer waren damals schrankgroße Geräte, unbezahlbar für einen Einzelnen. In Nürnberg fand man eine clevere Lösung. Dort gründete sich eine Genossenschaft namens Datev, deren Mitglieder gemeinsam die Dienste eines IBM-Service-Rechenzentrums nutzten. Die Organisation wuchs schnell. 1969 richtete sie im Beisein des damaligen Bundesfinanzministers Franz-Josef Strauß ihr eigenes Rechenzentrum mit vier Großrechnern und sechs Druckern ein.

Auch wenn sich der Begriff erst kurz nach der Jahrtausendwende verbreitete: Aus moderner Sicht kann man die Datev als einen Pionier des Cloudcomputings betrachten, der heute in gigantischem Stil betriebenen Auslagerung von Daten und Diensten in auswärtige Rechenzentren. Und die überraschenden Parallelen gehen noch weiter. Dass die Datev damals ihrem amerikanischen Anbieter IBM den Auftrag entzog und in die eigenen deutschen Hände nahm, ist eine Entwicklung, die sich in naher Zukunft hierzulande und in ganz Europa wiederholen könnte. Wenn auch aus ganz anderen Gründen als damals. Heute geht es zwar auch um mehr Effizienz, aber vor allem geht es um Sicherheit. Die Sorgen wachsen, ob im Cloud-Geschäft dominante Nationen wie die Vereinigten Staaten diese auch gewährleisten.

Zu den größten Bedenkenträgern gehört der einstige Vorstandsvorsitzende der Darmstädter Software AG, Karl-Heinz Streibich. Im Gespräch mit der F.A.Z. äußert sich der langjährige Manager des zweitgrößten deutschen Softwarehauses alarmiert: „Auf dem Markt fehlen deutsche und europäische Anbieter. Wir sind abhängig von den USA und China.“ Diese Abhängigkeit im Cloud-Bereich führe zu einem Klumpenrisiko für Deutschland und Europa. Mit Blick auf die von Donald Trump abgelehnte Gaspipeline zwischen Russland und Deutschland malt Streibich ein düsteres Szenario: „Können wir ausschließen, dass eines Tag gedroht wird, die Cloud-Dienste quasi zu kappen, wenn Deutschland nicht die Nord-Stream-2-Leitung ebenfalls kappt?“

Verdopplung bis 2022

Streibich mahnt deshalb die „digitale Souveränität“ Europas an und eine „konzertierte Aktion“ des Kontinents: Eine „föderale, verteilte Cloud-Infrastruktur, aufbauend auf vorhandenen Rechenzentrumsstrukturen in Europa, könnte eine Lösung sein“, sagt der IT-Profi, der in zahlreichen Aufsichtsräten sitzt und als Präsident die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften (Acatech) leitet. Aus Berlin spürt der Kritiker Rückenwind: „Die Verantwortlichen in der Politik sind sich sehr bewusst, wie wichtig technologische Souveränität ist und wie viel wichtiger sie im KI-Zeitalter noch werden wird.“

Tatsächlich demonstriert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier immer wieder, dass er sehr ähnlich denkt. Der Ressortchef stört sich schon seit längerem an der Abhängigkeit deutscher und europäischer Unternehmen von den großen amerikanischen Internetkonzernen, wenn es darum geht, große Datenmengen zu speichern und zu verarbeiten. Und so spielte das Thema Cloud auch während seines Besuchs in Amerika in dieser Woche eine wichtige Rolle. „Deutschland hat den Anspruch auf technologische Souveränität, gemeinsam mit seinen europäischen Verbündeten“, sagte Altmaier im Streibich-Duktus. Bei seiner Tour durch die Vereinigten Staaten machte der CDU-Politiker Abstecher dorthin, wo solche Botschaften wahrgenommen werden. Den Auftakt bildeten zwei Tage in San Francisco und im Silicon Valley. Dort besuchte Altmaier Unternehmen wie Google und Apple. Anschließend ging es nach Washington.