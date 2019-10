Unsterblichkeitsforschung : Wer besiegt den Tod?

Ein weltumspannendes Netzwerk, das sich gegen den Tod verschworen hat: „The Global Longevity Consortium.“ Vor einem Jahr hat sich dieses aus Biotechfirmen, Investoren, Forschern, Gerontologen und Behördenexperten zusammengesetzte Bündnis eine Gründungsschrift geschenkt. 800 Seiten dick ist der Band, der keine Bibel ist, wie das vielleicht gedacht war, sondern ein nacktes Handbuch. Ein Adressbuch für die neue Industrie der Langlebigkeit. Die wichtigste Botschaft der Schrift lautete deshalb: Gemeinsam schaffen wir das. Wichtig war, dass Wissenschaftler ganz an der Spitze dieser Revolution gegen den Tod stehen sollten. Und weil einigen aus der jungen Branche das nicht genug war, um die Ernsthaftigkeit ihrer Absichten zu demonstrieren, haben sechzehn Gelehrte kurz darauf am Valentinstag eine „Academy for Health and Lifespan Research“ aus der Taufe gehoben.

Joachim Müller-Jung Redakteur im Feuilleton, zuständig für das Ressort „Natur und Wissenschaft“. F.A.Z.



Das entscheidende, unwiderlegbare Signal an die Welt war: Ja, es sollte sehr wohl möglich sein. Bald schon werden Menschen nicht mehr nur achtzig, hundert oder hundertzwanzig Jahre leben können, sondern hundertfünfzig, zweihundert – und warum nicht tausend Jahre? Im Frühsommer dieses Jahres dann schien es so weit: Eine kleine kalifornische Unternehmung, Intervene Immune aus der Nähe von Los Angeles, hatte auf einer New Yorker Tagung ihren großen Auftritt.

Ihr medizinischer Direktor ist Gregory Fahy, Biogerontologe und Kryospezialist, seine Expertise liegt vor allem in der Kältekonservierung von Geweben und Organen. Er brachte die „ungeheuerliche Botschaft“ mit, wie die deutsche Wochenzeitung „Zeit“ danach schrieb. Der Alterungsprozess sei nicht nur zu verlangsamen, er sei sogar umzukehren, behauptete Fahy. Seine Ergebnisse einer Studie mit neun Männern im fortgeschrittenen Alter waren noch lange keine Revolution, dafür war die Studie viel zu klein und aus vielerlei Gründen von geringer Aussagekraft. Doch es gab einige Befunde in dem Experiment, wie inzwischen auch in dem zwölfseitigen Bericht in der Zeitschrift „Aging Cell“ nachzulesen ist, die jeden Alternsforscher der Welt aufhorchen lassen mussten.

Die biochemische Uhr zurückdrehen

Graue Haare wurden wieder farbig, das im Alter kritische Verhältnis von Monozyten zu Leukozyten im Blut glich dem jüngerer Menschen, einige biochemische Alterserscheinungen reduzierten sich. Vor allem aber waren die sogenannten epigenetischen Uhren zurückgestellt – sie sind das Maß der Molekularbiologen für die Alterung. Je älter eine Zelle wird, grob gesagt, desto stärker ist die DNA an vielen Stellen durch biochemische – epigenetische – Markierungen verändert. Diese Anhängsel verändern die genetische Programmierung. Keine Gentechnik also, sondern natürliche Veränderungen auf der molekularen Ebene.

Gregory Fahy und seine Gruppe, der sich eine ganze Reihe von Stanford-Forschern anschlossen, haben nun also festgestellt, dass ihre behandelten Männer epigenetisch offenbar bis zu 2,5 Jahre jünger geworden waren. Wie das? Die Probanden waren ein Jahr lang mit einem einfachen Cocktail aus drei längst zugelassenen Medikamenten behandelt worden: das Wachstumshormon HGH sowie die unter Diabetikern bekannten Substanzen Metformin und DHEA, das am häufigsten im Körper natürlich vorkommende Steroidhormon.

Seit Mitte der achtziger Jahre war Fahy angeblich von dem Plan beseelt, den Tod zu besiegen. Das jedenfalls gibt er in Interviews zu verstehen. Damals war in einigen Laboren festgestellt worden, dass mit Wachstumshormonen der Thymus der Maus regeneriert. Beim Menschen befindet sich dieses Organ in der Körpermitte, das zur Reifung der T-Immunzellen beiträgt, nach Erreichen der Jugend allerdings seine Funktion verliert. Es ist mehr als nur lebenswichtig. Es ist die Startrampe für unser Immunsystem. Weil später keine T-Zellen mehr in den Mengen produziert werden, müssen ältere Menschen quasi mit ihren Reserven leben, die aus der Jugend bleiben – und sich allmählich erschöpfen. Fahys Anti-Alterungscocktail hat offenbar geschafft, den Thymus der Männer teilweise wiederzubeleben.