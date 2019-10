KI-Fachmann über China : „Sie sind pfiffige Unternehmer“

Kai-Fu Lee ist Fachmann für Künstliche Intelligenz. Er führt den Wagniskapitalgeber Sinovation Ventures mit Sitz in Peking. Zuvor baute er Google in China auf und arbeitete für andere amerikanische Tech-Unternehmen. Seine Expertise ist rund um den Globus gefragt. Bild: Bloomberg / Bearbeitung F.A.Z.

Herr Lee, viele Experten sagen, dass die Künstliche Intelligenz ähnlich umfangreiche Auswirkungen haben wird wie die Erfindung der Elektrizität oder sogar die Entdeckung des Feuers.

Das ist der richtige Vergleich, und das sage ich schon seit einiger Zeit. Der wichtigste Durchbruch in der Künstlichen Intelligenz ist das sogenannte Deep Learning gewesen und andere damit verbundene Technologien. Und diese Fundamente sind der Elektrizität sehr ähnlich. Daher sollten wir in den nächsten fünf bis fünfzehn Jahren Tausende und mehr Anwendungen sehen, die auf diesen Algorithmen und deren Erweiterungen basieren. Das ist die richtige Art, darüber nachzudenken. Es gibt Wissenschaftler, die Durchbrüche in der Gesichtserkennung, der Spracherkennung oder dem maschinellen Übersetzen machen – und ja, dies sind alles unabhängige Durchbrüche, aber sie basieren tatsächlich auf derselben Reihe von Algorithmen, so dass dies eine Plattform und Grundlage ist, so wie Strom oder das Internet ähnliche Grundlagen und Plattformen waren.