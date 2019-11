Mobilfunkausbau : So soll das Handy schneller werden

Im Gasthaus Seidlbräu im bayrischen Mainburg trifft sich am Donnerstag der Widerstand. Die Bürgerinitiative „Stop 5G!“ hat zur Filmvorführung eingeladen mit „Faktencheck“ zu den gesundheitlichen Wirkungen der Mobilfunkstrahlung. Solche Veranstaltungen hat Oberbayern nicht exklusiv, quer durchs Land gibt es Initiativen gegen den Ausbau des Mobilfunknetzes und den neuen Funkstandard, ob in Stade, Soest oder an der Saale.

Es ist daher nicht verwunderlich, dass die Bundesregierung in ihrer Mobilfunkstrategie auch eine „Kommunikationsinitiative“ angekündigt hat, um Vorbehalte in der Bevölkerung gegen zusätzliche Strahlenbelastung zu zerstreuen. Neben den „Möglichkeiten neuer Technik“ solle es auch um „gesellschaftliche Auswirkungen und mögliche gesundheitliche Aspekte“ gehen, heißt es in dem Papier. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sagte nach einer Kabinettsklausur in Meseberg, dass die Regierung Gesundheitsschutz ganz nach oben stelle. „Vor uns liegt viel Arbeit“, sagte Merkel. Die Digitalisierung werde die Gesellschaft „dramatisch verändern“, sie tue es heute schon. Ein vertiefter Dialog mit den Bürgern solle „transparent und neutral“ ablaufen, so stellen es sich die Mobilfunkstrategen vor.

Die Herausforderung besteht aber nicht nur darin, den ländlichen Raum zu überzeugen, sondern ihn dann auch zu erschließen. Und daran hapert es im Moment noch. Zu den derzeit 75.000 Mobilfunkantennen in Deutschland müssen Tausende hinzukommen, um die Versorgung mit dem neuen Funkstandard 5G sicherzustellen. Die Abstände der Masten werden geringer, ihre Anzahl größer, so viel ist klar. Erst vor gut einer Woche haben die Deutsche Telekom, Vodafone und Telefonica angekündigt, gemeinsam bis zu 6000 neue Funkstandorte aufzubauen, vor allem entlang von Straßen, Schienen und Flüssen. Zu einem Ausbau entlang dieser Strecken waren die Anbieter allerdings auch in der Mobilfunkauktion von der Bundesnetzagentur verpflichtet worden, um eine bessere LTE-Versorgung herzustellen.

Netzbetreiber begrüßen Mobilfunkstrategie

Auch wenn die weißen Flecken auf der Karte der Netzagentur zu Funklöchern immer weniger werden, gibt es sie gerade in Grenzregionen noch zuhauf. Vor allem in ländlichen Gebieten lohnt sich der Ausbau für die Anbieter nicht. Dort sollen die 1,1 Milliarden Euro helfen, die jetzt von der Bundesregierung für den Ausbau bereitgestellt werden. Das Geld, was vor allem aus der Auktion der 5G-Frequenzen stammt, für die 6,5 Milliarden Euro an den Bund geflossen sind, soll in den ländlichen Raum fließen. Außerdem sollen Masten auf öffentlichen Liegenschaften des Bundes, der Länder und Kommunen errichtet werden – weil die Entscheidungen dort schneller gehen sollen.

Im Kern sind die Netzbetreiber froh über die Mobilfunkstrategie: „Wir begrüßen das Vorhaben der Bundesregierung, gemeinsam mit den Ländern und Kommunen die Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und die Akzeptanz des Mobilfunkausbaus vor Ort zu stärken“, heißt es von der Telekom auf Anfrage. Vodafone-Deutschlandchef Hannes Ametsreiter lobt, dass Deutschland das erste Land sei, dass in dieser Form den Ausbau fördern würde. „Als Herausforderung bleibt, dass die Strategie nun auch schnell, unbürokratisch und wie angekündigt umgesetzt wird“, sagte Ametsreiter. „Auf Worte müssen Taten folgen – schnell, konsequent und pragmatisch. Eine gesunde Portion Skepsis ist an dieser Stelle erlaubt“, sagte auch Markus Haas, der Deutschlandchef von Telefonica, zu dem O2 gehört.

Warum nicht einen „radikal vereinfachten Genehmigungsprozess wagen“?

Die Mobilfunkanbieter stöhnen nämlich schon jetzt darüber, dass sie mit dem Ausbau nicht hinterherkommen, was vor allem an den lang dauernden Genehmigungsverfahren liege. Allein die Deutsche Telekom berichtet von derzeit 700 „Problemfällen“ im Bau von Antennen. „99 Prozent aller Bauvorhaben werden sowieso genehmigt – warum also statt vieler kleiner Eingriffe keinen radikal vereinfachten Genehmigungsprozess wagen?“, fragt etwa Telefonica-Chef Haas.

Erschwerend kommt hinzu, dass für einen schnellen Mobilfunk auch der Ausbau von Glasfaserkabeln beschleunigt werden müsste. Der Telekommunikationsverband VATM hält die Gigabit-Versprechen für noch nicht ausreichend: „Die Förderung des Gigabit-Netzausbaus ist konzeptionell noch nicht bürgerfreundlich genug, zu langsam und zu bürokratisch“, klagt VATM-Geschäftsführer Jürgen Grützner. Dabei helfen könnte ein österreichisches Unternehmen. Wenn heute eine Straße aufgerissen wird, um Glasfaser zu verlegen, kommen die Anbieter am Tag gut 300 Meter voran. Eine Maschine des österreichischen Unternehmens Layjet buddelt das Loch, legt das Kabel und verschließt die Straße jedoch in einem Schritt. In der Nähe von Nürnberg hat die Telekom das kürzlich getestet – und drei Kilometer am Tag geschafft, bei geringeren Kosten.