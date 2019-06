Innovationen nach Auktion : Was bringt mir eigentlich 5G?

Die Auktion der Frequenzen für die neue Mobilfunkgeneration 5G hat fast drei Monate gedauert, bevor sie dem Staat diese Woche 6,6 Milliarden Euro einbrachte. Doch was bringt sie dem Bürger? Fest steht: Deutschland erhält ein schnelleres Mobilfunknetz und außerdem einen vierten Netzbetreiber. Zu den bisherigen Marktteilnehmern Deutsche Telekom, Vodafone und Telefónica (O2) gesellt sich mit United Internet über die Tochtergesellschaft Drillisch ein viertes Unternehmen.

Jan Hauser Redakteur in der Wirtschaft der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. F.A.Z.



Diese Entwicklung darf allen Mobilfunkkunden Hoffnung machen. Die Vergabebedingungen sollen Funklöcher im bestehenden Handy-Netz verringern, während der Einstieg eines Neulings mehr Wettbewerb bedeutet und sinkende Preise verspricht. Bis ein superschnelles 5G-Netz allerdings in Deutschland startet oder gar in der Fläche ankommt, wird es noch Jahre dauern. Die ersten Tests laufen zwar schon, doch erst in zwei Jahren werden die jetzt ersteigerten Frequenzen zur Nutzung frei. Dann geht es langsam los. Später werden weitere Frequenzen versteigert, die für den Ausbau in der Fläche besser geeignet sind.

Die Hoffnung auf sinkende Kosten ruhen auf United Internet

Mit 5G werden die Daten bis zu zehn Mal so schnell wie bisher transportiert. Mit schnellen Datenraten und geringen Reaktionszeiten soll das neue Mobilfunknetz die Voraussetzung für viele Zukunftsprojekte wie Telemedizin und selbstfahrende Autos schaffen. Wahrscheinlich ist auch der Einsatz für vernetzte Industrietechniken, weswegen Großbetriebe eigene 5G-Netze auf ihren Betriebsstätten bauen wollen, die sie dann vollständig kontrollieren.

Dennoch können sich auch Handy-Nutzer freuen. Das liegt daran, dass die Bundesnetzagentur, die die Auktion abhielt, als Bedingung für die Vergabe schon früher ein besseres Mobilfunknetz verlangt. In jedem Bundesland sollen demnach 98 Prozent der Haushalte bis zum Ende des Jahres 2022 mit einer Übertragungsrate von mindestens 100 Megabit in der Sekunde im Mobilfunk versorgt sein. Diese Datenrate soll bis dahin ebenso Bundesautobahnen, wichtige Bundesstraßen und Schienenwege mit mehr als 2000 Passagieren am Tag erreichen. So verbessert sich bald das bestehende 4G-Netz. Schon heute errichten die Netzbetreiber mehr Antennen – und Funklöcher verschwinden.

Der Mobilfunkmarkt war bisher in der Hand von Telekom, Vodafone und Telefónica. Sie kommen auf ähnliche Marktanteile und zusammen auf etwa drei Viertel des Gesamtumsatzes von etwa 26Milliarden Euro. Da kommt mit United Internet ein weiterer Netzbetreiber gerade recht. „Die Datentarife als Preis je Megabyte werden bei steigenden Geschwindigkeiten in Zukunft sinken“, sagt Christian Rusche vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Für Gespräche und SMS erwartet er eher gleichbleibenden Preise.

Die Hoffnung auf sinkenden Mobilfunkkosten ruhen auf United Internet. Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender und Großaktionär, kündigt im F.A.S.-Interview an, dass sein Unternehmen für Bewegung mitsamt attraktiven Preisen sorgen wird. Wie gut das gelingt, hängt von mehreren Faktoren ab, etwa wie teuer weitere Frequenzen und der Netzausbau noch werden. Er setzt darauf, gemeinsam mit anderen Antennenstandorte zu bauen oder bauen zu lassen. Das senkt die Kosten und sorgt für Geschwindigkeit im Ausbau, wie andere Länder zeigen. „Kooperationen werden auch in Deutschland kommen, da bin ich sicher“, sagt Dommermuth. Der Druck wird zunehmend von den Aktionären ausgehen, die wenig Verständnis dafür haben, wenn jeder Netzbetreiber eine eigene teure Infrastruktur aufbaut.

Was macht der Bund nun mit den Milliarden?

Ein Hindernis für den Mobilfunkausbau ist allerdings der Widerstand vor Ort. Manche Bürger ängstigen vermeintliche Gefahren für die Gesundheit durch die Funkstrahlen – Gefahren, die bisher nicht belegt sind. Andere halten Mobilfunk schlicht für nicht notwendig.

Für Ärger kann auch noch das nationalen Roaming sorgen. Hinter dem Begriff verbirgt sich folgende Frage: Zu welchen Konditionen darf der Neuling United Internet anfangs die Netze der Konkurrenz mit nutzen? Die Netzagentur hat hier ein Verhandlungsgebot zwischen den Beteiligten verfügt, was sie im Zweifelsfall als Schiedsrichter überwachen will. Daniel Zimmer, früherer Vorsitzender der Monopolkommission, rechnet mit einer bitteren Auseinandersetzung zwischen den Netzbetreibern darüber. Die Bundesregierung habe es versäumt, im Vorfeld der Auktion durch Schaffen eindeutiger Regelungen zum Roaming für rechtliche Sicherheit zu sorgen. „Ein Stück weit haben alle Unternehmen mit den ersteigerten Frequenzen eine Katze im Sack gekauft, weil nicht völlig klar ist, wie viel ihnen die Rechte nutzen“, sagt Zimmer.

Dennoch übertreffen die Erlöse von 6,6 Milliarden Euro die fünf Milliarden Euro aus der vorherigen Auktion im Jahr 2015. Trotz mancher Wehklagen der Unternehmen: Keiner hat sie zum Bieten gezwungen, man darf also davon ausgehen, dass sich die Sache für sie rechnet. Die Telekom zahlt 2,2 Milliarden Euro für 13 Frequenzblöcke, Vodafone 1,9 Milliarden Euro für 12 Blöcke, Telefonica 1,4 Milliarden Euro für neun Blöcke und United Internet 1,1 Milliarden Euro für sieben Blöcke.

Was macht der Bund nun mit den Milliarden? Das Geld hat Finanzminister Olaf Scholz schon eingeplant, um den Breitbandausbau und die Digitalisierung der Schulen zu fördern. Durch die zusätzlichen Mittel kann der Staat die digitale Infrastruktur fördern, was sich wiederum positiv für die Netzbetreiber auswirkt, sagt der Leipziger Ökonom Oliver Rottmann. Gut möglich also, dass sich 5G am Ende sowohl für die Unternehmen als auch für die Kunden lohnt.